Nóng: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024-2025 Bình Dương từng trường

Theo đó, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024-2025 Bình Dương từng trường cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024-2025 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024-2025 Trường THPT chuyên Hùng Vương cao nhất là lớp chuyên Tiếng Anh với 34,05 điểm, thấp nhất là chuyên Lịch sử với 29,85 điểm.

Tổng số thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương là 315 em. Những thí sinh không trúng tuyển các nguyện vọng chuyên 1, chuyên 2 sẽ tiếp tục xem kết quả trúng tuyển vào các trường không chuyên tại trường THPT công lập mà thí sinh đã đăng ký theo đơn đăng ký dự tuyển.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024-2025 Bình Dương các trường THPT công lập không chuyên

Năm học này, tổng số thí sinh trúng tuyển hệ công lập tại tỉnh Bình Dương là 13.906 em. Trong đó, có 86 thí sinh được tuyển thẳng; 2 thí sinh được xét tuyển.

Đối với các thí sinh có đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức, nếu có tổng điểm từ 23,65 trở lên (nguyện vọng 1); 24,00 trở lên (nguyện vọng 2) và không có môn thi nào có điểm thi dưới 4,0 thì xem kết quả trúng tuyển tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

Các thí sinh có đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Dĩ An, nếu có tổng điểm từ 26,80 trở lên và không có môn thi nào có điểm thi dưới 4,0 thì được trúng tuyển vào 2 lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An; các học sinh còn lại nếu có tổng điểm từ 23,30 trở lên (nguyện vọng 1) và 23,50 điểm trở lên (nguyện vọng 2) thì xem kết quả trúng tuyển tại Trường THPT Dĩ An.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đánh giá điểm chuẩn năm lớp 10 năm 2024 cao hơn năm ngoái. "Đó là do đề thi vừa sức học sinh, học sinh được ôn luyện tập tốt nên có kết quả tốt hơn. Tuy nhiên đề vẫn có độ phân hoá cao, đảm bảo phân hoá được học sinh".

Một số lưu ý đối với học sinh sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Bình Dương 2024

Đối với học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 phải làm thủ tục đăng ký nhập học tại trường THPT đã đăng ký dự thi. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 rút hồ sơ từ trường THPT mà thí sinh đã đăng ký dự thi về trường THPT có thông báo trúng tuyển nguyện vọng 2 để làm thủ tục đăng ký nhập học.

Thời gian đăng ký nhập học và rút hồ sơ nguyện vọng 2 tại các trường THPT từ ngày 24/7/2024 đến 17 giờ ngày 9/8/2024.

Đối với học sinh không trúng tuyển, thí sinh rút hồ sơ đăng ký dự thi từ các trường THPT để đăng ký vào trung tâm GDNN - GDTX huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương và các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Đặc biệt, sau ngày 9/8/2024 thí sinh sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển vào các trường THPT công lập nếu thí sinh không làm thủ tục đăng ký nhập học.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nhập học (17 giờ ngày 9/8/2024) các trường THPT công lập báo cáo danh sách thí sinh đã đăng ký nhập học về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT để cấp giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 năm học 2024 - 2025 cho những thí sinh đã trúng tuyển theo quy định. Sau ngày 9/8/2024 các trường THPT công lập sẽ sắp xếp và ổn định biên chế lớp học để chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Sở GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh của trường niêm yết thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, hướng dẫn và thông báo cho thí sinh rút hồ sơ và đăng ký nhập học bảo đảm đúng thời gian quy định.