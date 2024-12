Nóng: Hàn Quốc ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh:

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật trong một bài phát biểu truyền hình đêm muộn không báo trước vào thứ Ba, cáo buộc đảng đối lập chính của đất nước này có cảm tình với Triều Tiên và có các hoạt động chống nhà nước.

"Lệnh thiết quân luật nhằm mục đích xóa bỏ các lực lượng ủng hộ Triều Tiên và bảo vệ trật tự tự do theo hiến pháp" - Tổng thống Yoon phát biểu trên truyền hình.

Ông Yoon không nói rõ các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện. Ông đã trích dẫn một động thái của Đảng Dân chủ đối lập, đảng chiếm đa số trong quốc hội, nhằm luận tội các công tố viên hàng đầu và bác bỏ đề xuất ngân sách của chính phủ.



Ông Yoon đã gọi các hành động của phe đối lập là "hành vi chống nhà nước rõ ràng nhằm kích động nổi loạn". Ông tiếp tục tuyên bố những hành động này đã "làm tê liệt các vấn đề nhà nước và biến Quốc hội thành ổ tội phạm".

Ông mô tả thiết quân luật là một biện pháp cần thiết để xóa bỏ "các thế lực chống nhà nước ủng hộ Triều Tiên". Ông biện minh cho quyết định này là cần thiết để bảo vệ quyền tự do và sự an toàn của người dân, đảm bảo sự bền vững của đất nước và truyền lại một quốc gia ổn định cho các thế hệ tương lai.

Theo đài truyền hình địa phương YTN TV, chủ tịch quốc hội đang đi đến quốc hội và có kế hoạch triệu tập một phiên họp. Tuy nhiên, hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng lối vào quốc hội đã bị chặn và các nhà lập pháp không thể vào được.

Ông Yoon cáo buộc phe đối lập biến đất nước thành "thiên đường ma túy" và tạo ra tình trạng hỗn loạn gây bất lợi cho an toàn và sinh kế của công chúng. Ông cũng cho biết Đảng Dân chủ đang cố gắng lật đổ hệ thống dân chủ tự do, tuyên bố rằng, "Quốc hội đã trở thành một con quái vật phá hoại nền dân chủ tự do và đất nước đang trong tình trạng bấp bênh, bên bờ vực sụp đổ".

Ông đảm bảo với công chúng rằng, "chúng tôi sẽ loại bỏ các lực lượng chống nhà nước và khôi phục đất nước trở lại bình thường nhanh nhất có thể". Mặc dù thừa nhận rằng thiết quân luật có thể gây ra một số bất tiện, ông hứa sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động của nó đối với công chúng.