Hậu bão số 3 Yagi, miền Bắc đối mặt với mưa lớn, nguy cơ lũ quét sạt lở đất rình rập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sáng sớm nay (8/9), bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 07 giờ ngày 08/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15km/h.

Hậu bão số 3 Yagi, miền Bắc đối mặt với mưa lớn diện rộng

Theo PGS.TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến hết đêm 7/9, các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, vẫn sẽ chịu tác động của gió mạnh từ cơn bão số 3.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, trong bão số 3, một số nơi đã có lượng mưa lên đến hơn 200mm. Trong ngày hôm nay 8/9, các tỉnh khu vực phía Bắc, kể cả khu vực đồng bằng, trung du, miền núi sẽ tiếp tục có các đợt mưa lớn, có nơi mưa từ 150-250mm.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhấn mạnh đến yếu tố nguy hiểm từ hoàn lưu bão số 3 rất rộng, mưa lớn bao trùm cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo ông Khiêm, với lượng mưa như vậy kéo dài đến ngày ngày mai 9/9, cảnh báo mức độ rất nguy hiểm về lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Cụ thể, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục nhấn mạnh đến yếu tố nguy hiểm từ hoàn lưu bão số 3 rất rộng, bao trùm cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

"Trong hệ thống mây rộng này có thể xuất hiện các ổ mây đối lưu gây mưa giông, lốc và gió giật xoáy, còn tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời", ông Khiêm cảnh báo.

Và ngay cả với khu ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, dù bão số 3 đã đi qua, vẫn cần đề phòng hiện tượng sóng cao và nước dâng, có thể ảnh hưởng mạnh đến tàu thuyền ven bờ và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Bão số 3 suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan dần, nhưng từ ngày 8/9 rất phải chú ý những cảnh báo nêu trên, tuyệt đối không được chủ quan.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua, cảnh báo mức độ rất nguy hiểm về lũ quét, sạt lở đất

Đêm qua và sáng nay (08/9), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 07/9 đến 08h ngày 08/9 có nơi trên 250mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 333.4mm, Tô Múa (Sơn La) 326.2mm, Tà Si Láng (Yên Bái) 283.mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 279.6mm,…

Hậu bão số 3 Yagi, miền Bắc đối mặt với mưa lớn, nguy cơ lũ quét sạt lở đất rình rập. Ảnh minh họa

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Phía Tây Bắc Bộ: Từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ sáng ngày 09/9 đến sáng ngày 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ sáng ngày 09/9 đến sáng ngày 10/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo chi tiết về mưa lớn:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Phía Tây Bắc Bộ Từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm Từ sáng ngày 09/9 đến sáng ngày 10/9 50-120mm, có nơi trên 200mm Phía Đông Bắc Bộ Từ sáng ngày 08/9 đến sáng ngày 09/9 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi: 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ sáng ngày 09/9 đến sáng ngày 10/9 30-60mm, có nơi trên 120mm

Cảnh báo chiều và đêm ngày 10/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/9

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.