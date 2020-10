NÓNG: Martin Nguyễn so tài với Thành Lê tại ONE Championship

Martin Nguyễn và Thành Lê (hoặc Thanh Lê) là 2 võ sĩ gốc Việt rất nổi tiếng. Martin Nguyễn năm nay 31 tuổi, là võ sĩ MMA Australia gốc Việt. Anh hiện đang giữ 2 đai vô địch ở 2 hạng cân khác nhau của ONE Championship là hạng lông và hạng nhẹ.

Trong khi đó, Thành Lê sinh năm 1985, sở hữu gương mặt điển trai và lối đánh vũ bão. Võ sĩ 35 tuổi này có biệt danh "Thợ săn knockout" và là một trong những tên tuổi lớn của làng MMA.

Martin Nguyễn (phải) và Thành Lê đều là những võ sĩ MMA nổi tiếng

Vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch ONE Championship là ông Chatri Sityodtong đã chính thức công bố sự trở lại của hai võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn và Thành Lê. Hai võ sĩ này sẽ thượng đài để cạnh tranh chiếc đai vô địch hạng Featherweight mà Martin đang nắm giữ tại ONE: Enter The Matrix, diễn ra vào ngày 30/10.

Trước đó, vào tháng 5, Martin Nguyễn lẽ ra đã thượng đài với Thành Lê. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc đọ sức giữa 2 võ sĩ này đã không thể diễn ra.

Top 5 pha knockout ấn tượng của Martin Nguyễn:

Trận tranh đai vô địch này sẽ là một trong 4 trận tranh đai trong sự kiện ONE: Enter the Matrix. Cùng sự kiện, Aung Sang (thành tích thi đấu 26 thắng -10 thua) sẽ bảo vệ đai Middleweight trước Reinier De Ridder (12-0), võ sĩ Hà Lan hiếm hoi đang có thành tích bất bại tại ONE. Christian Lee (13-3) bảo vệ đai Lightweight trước một tay đấm bất bại khác Iuri Lapicus (14-0) đến từ Moldova. Trận tranh đai cuối cùng sẽ là trận tranh đai Strawweight nữ, do nhà vô địch Xiong Xingnan (14-2) tiếp Tiffany Teo (9-1) của Singapore.

Trong sự nghiệp tính đến thời điểm này, Martin Nguyễn và Thành Lê cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được so tài cùng nhau. Khi biết thông tin về trận đấu bảo vệ đai vô địch sắp tới của mình, Martin Nguyễn chia sẻ: "Tôi và Thành Lê sẽ đem lại một trận đấu đỉnh cao. Tôi xin hứa với mọi người điều đó!".

Top 3 pha knockout ấn tượng của Thành Lê:

ONE Championship chưa công bố địa điểm tổ chức cho ONE: Enter The Matrix. Tuy nhiên nhiều nguồn tin phỏng đoán cho rằng đây sẽ là một sự kiện diễn ra tại Singapore.

Martin Nguyễn gặp Thành Lê chắc chắn là trận đấu thu hút sự quan tâm của những người yêu võ thuật Việt Nam. Việc 2 võ sĩ gốc Việt tranh tài sẽ tạo cảm hứng để nhiều võ sĩ Việt Nam có tài năng và đam mê sẽ nỗ lực hơn trong sự nghiệp để vươn đến đỉnh cao.