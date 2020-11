Nóng: Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau vào nhà nghỉ, 1 thiếu nữ 15 tuổi tử vong

Ngày 25/11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của NTMX (15 tuổi, quê ở An Giang) trong một nhà nghỉ.

Lực lượng công an khám nghiệm tử thi. Ảnh: PLO

Theo thông tin ban đầu trên Pháp luật TP.HCM, X. làm việc tại một quán karaoke nằm trong khu dân cư 434 (phường Bình Hòa, TP.Thuận An, Bình Dương).



Đêm 23/11, sau khi hết giờ làm, X. cùng 4 người khác (2 nam, 2 nữ) đến thuê hai phòng tại một nhà nghỉ gần đó.

Tại đây, cả nhóm tập trung tại một phòng và cùng nhau sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Sau đó, X. thấy mệt nên bỏ sang phòng khác ngủ.

Đến sáng 25/11, bạn của X. qua phòng thì phát hiện X. bị trào bọt ở miệng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Zing, Người nhà nạn nhân cho biết, X. bỏ gia đình lên Bình Dương làm việc. Người nhà không rõ X. làm công việc gì, ở đâu. Qua khám nghiệm, ban đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cái chết có thể là do sốc ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.