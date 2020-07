Nóng: Nổ súng trong hỗn chiến ở Sài Gòn

XEM CLIP:

Tối 3/7, Công an Q.Gò Vấp đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trước 1 trung tâm thương mại trên địa bàn.

Theo Vietnamnet, khoảng 17h40 ngày 3/7, nhiều người chứng kiến màn hỗn chiến đông người xảy ra trước 1 trung tâm thương mại ở quận Gò Vấp. Lúc này, nhiều người qua lại thấy các đối tượng hung hãn nên không ai dám can thiệp.

Nạn nhân H bị thương tích và 2 phát đạn bi ở đầu

Vật chứng nghi đạn bi tại hiện trường

Thậm chí nhiều nhân chứng còn nghe tiếng súng vang lên, camera ở hiện trường có ghi nhận lại diễn biến. Nhóm đối tượng sau khi gây án đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hậu quả, nam thanh niên bị thương tích được xác định là anh N.T.H (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh). Đáng nói, nạn nhân H bị trúng 2 phát đạn bi, thương tích ở vùng đầu.

Nguồn thông tin từ Công an cho hay, nạn nhân H và 1 thanh niên tên C làm chung tại 1 cửa hàng tại trung tâm thương mại trên. Mới đây, 2 người phát sinh mâu thuẫn. C đã gọi một nhóm bạn đến để "xử lý" anh H, gây ra vụ đánh hội đồng, có tiếng súng nổ như nói trên.