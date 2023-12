Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh IT

Phát biểu về định hướng chính sách cho năm mới tại cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên ôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng cho biết Bình Nhưỡng sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các nước "độc lập chống lại chủ nghĩa đế quốc", hãng tin KCNA đưa tin.

Triều Tiên đang mở rộng quan hệ với Nga, cùng với các nước khác khi Washington cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp thiết bị quân sự cho Moscow để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine, trong khi Nga cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên nâng cao năng lực quân sự.

“Ông ấy (Kim Jong Un) đã đặt ra các nhiệm vụ chiến đấu cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên và ngành công nghiệp đạn dược, vũ khí hạt nhân và phòng thủ dân sự nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuẩn bị chiến tranh”, KCNA cho biết.

Hôm thứ Năm 28/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm một đơn vị quân đội tiền tuyến ở quận Yeoncheon phía đông để kiểm tra tình hình phòng thủ của đơn vị này và kêu gọi trả đũa ngay lập tức nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên.

Ông Yoon nói với quân đội: “Tôi kêu gọi các bạn ngay lập tức và kiên quyết đè bẹp ý chí khiêu khích của đối phương ngay tại chỗ”.

Ngoài ra, ông Kim cũng đặt ra các mục tiêu kinh tế cho năm mới, gọi đây là "năm quyết định" để hoàn thành kế hoạch phát triển 5 năm của đất nước, KCNA cho biết.

“Ông đã làm rõ những nhiệm vụ quan trọng trong năm mới cần được thúc đẩy trong các ngành công nghiệp trọng điểm” và kêu gọi “ổn định sản xuất nông nghiệp ở mức cao”.

Triều Tiên đã phải chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây thường là do thiên tai. Các chuyên gia quốc tế đã cảnh báo rằng việc đóng cửa biên giới trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 sẽ khiến an ninh lương thực trở nên tồi tệ hơn.

Sản lượng cây trồng của Triều Tiên ước tính tăng so với cùng kỳ năm 2023 do điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, một quan chức Seoul cho biết mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu lương thực thường xuyên của nước láng giềng.

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban trung ương khóa 8 của Đảng Lao động Triều Tiên đã bắt đầu hôm thứ Ba để đưa ra các thông báo chính sách quan trọng.