Roman Dudin, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine tại Kharkiv.

Ngày 29/5, ông Zelensky đã có chuyến thị sát tại tỉnh Kharkov, nơi diễn ra cuộc họp và gặp mặt lực lượng quân đội tại đây. Hiện một phần tỉnh Kharkov thuộc sự kiểm soát của quân đội Liên bang Nga.

Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm rằng, những sai phạm do cẩu thả của ông Roman Dudin sẽ bị cơ quan điều tra làm rõ mức độ trách nhiệm.



"Tôi đã triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo của vùng Kharkiv và thành phố Kharkiv. Tôi cảm ơn họ đã sát cánh và tiếp tục sát cánh cùng cư dân Kharkiv và với người dân cả nước trong bối cảnh hiện nay.Quân đội, cảnh sát, thị trưởng Kharkiv và chính quyền vùng đã có sự phối hợp hiệu quả với nhau để đưa chiến thắng của chúng ta đến gần hơn và đang làm rất hiệu quả", ông Zelensky



Tuy nhiên, thật không may là người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine ở Kharkiv lại không nằm trong số này. Khi tôi đến đây, tôi đã xem xét nó và tôi đã sa thải người đứng đầu Sở An ninh vì ích kỷ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình hơn là làm việc để bảo vệ thành phố từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến toàn diện. Các nhân viên thực thi pháp luật sẽ tìm hiểu động cơ của anh ta là gì".

Roman Dudin được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine tại Kharkiv Oblast vào năm 2020.

Roman Dudin sinh ngày 13-3-1983 tại thành phố Dnipro. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông được Sở An ninh Ukraine ở Dnipropetrovsk thuê. Năm 2013, ông được chuyển đến làm giám đốc Sở An ninh ở Kiev.

Vào ngày 1-4, Tổng thống Zelensky đã sa thải Tướng Serhii Kryvoruchko khỏi vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine ở Kherson vì "chủ nghĩa chống anh hùng".