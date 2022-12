NÓNG: Ronaldo đồng ý gia nhập Al-Nassr, nhận lương nửa tỷ euro

Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ tự do sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với M.U. Đã có nhiều tin đồn về việc CR7 sẽ đầu quân cho một CLB ngoài châu Âu. Và theo Marca, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ sang Saudi Arabia chơi bóng sau khi World Cup 2022 kết thúc.

Ronaldo đồng ý gia nhập CLB Al-Nassr của Saudi Arabia.

Nếu gia nhập CLB Al-Nassr, Ronaldo sẽ hưởng lương 200 triệu euro mỗi năm và trong bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm. Như vậy, nếu thi đấu tại Al-Nassr tới hết hạn hợp đồng, CR7 sẽ bỏ túi 500 triệu euro và có thể giải nghệ sau đó, thời điểm anh đã bước qua tuổi 40.

Việc đồng ý đầu quân cho một CLB của Saudi Arabia đã chấm dứt hành trình chinh phục các danh hiệu cao quý của bóng đá châu Âu của Ronaldo. Anh là ngôi sao được chú ý hàng đầu thế giới trong gần 2 thập kỷ qua.



Tại CLB Al-Nassr, mức lương chính thức của Ronaldo sẽ không tới 100 triệu euro mỗi mùa, nhưng các khoản thu nhập thông qua quảng cáo, bản quyền hình ảnh sẽ đưa anh trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới (200 triệu euro mỗi mùa).

Ronaldo sẽ trở thành vận động viên hưởng lương cao nhất thế giới.

Messi, Neymar của PSG là những người đang đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập của giới cầu thủ, nhưng số tiền 75 và 70 triệu/mùa mà họ kiếm được hiện tại sẽ kém rất xa so với những gì Cristiano Ronaldo nhận được ở Saudi Arabia. Ngay cả khi so sánh với những vận động viên được trả lương cao nhất ở Mỹ, tất cả đều nhận lương kém xa so với CR7.

Tại Al-Nassr, Ronaldo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của HLV người Pháp Rudi Garcia. Anh sẽ có Alvaro Gonzalez, cầu thủ nhiều năm chơi tại La Liga làm đồng đội. Trung vệ này đến với bóng đá Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái sau khi kết thúc 2 năm khoác áo Marseille.



Trong đội hình Al-Nassr hiện còn có sự góp mặt của David Ospina, cựu thủ môn của Arsenal. Thủ môn người Colombia vừa sang Saudi Arabia chơi bóng hè vừa qua sau khi chia tay Napoli.