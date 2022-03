Nóng: Tổng thống Ukraine Zelensky xuất hiện bất ngờ tại Diễn đàn Doha

Tổng thống Ukraine "xuất hiện" bất ngờ ở diễn đàn Doha. Ảnh Doha Forum

Sự xuất hiện của ông Volodymyr Zelensky tại diễn đàn Doha là hoàn toàn bất ngờ bởi vì bài phát biểu của ông Zelensky đã không được công bố là một phần của chương trình, có thể vì ban tổ chức muốn mời phía Nga tham gia.



Tổng thống Ukraine yêu cầu các nước tham dự thực hiện các bước để cô lập Moscow và tẩy chay dầu khí của Nga, đồng thời kêu gọi các quốc gia giàu khí đốt như Qatar bước vào và lấp đầy khoảng trống.

Hãng tin Al Zaeera bình luận: "Ngay cả khi Qatar muốn làm điều gì đó như thế này, sinh lợi như nó vốn có, thì hầu như không thể đáp ứng được 30% nhu cầu năng lượng của châu Âu mà Nga đang cung cấp".

Ông Zelensky cũng so sánh sự tàn phá mà Nga gây ra ở thành phố cảng Mariupol với sự tàn phá xảy ra với thành phố Aleppo trong chiến tranh Syria. Ông cũng cảnh báo không quốc gia nào được bảo hiểm trước những cú sốc do gián đoạn nguồn cung lương thực xảy ra do Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tấn công Ukraine - một trong những nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới.

Ông Zelensky cáo buộc Nga phá hủy các cảng khiến việc không có hàng xuất khẩu từ Ukraine sẽ giáng một đòn mạnh vào các nước trên toàn thế giới. "Các thị trường trên thế giới vẫn chưa vượt qua được hậu quả của đại dịch và những cú sốc về giá thực phẩm. Không ai được bảo hiểm trước những cú sốc này và bạn không được bảo vệ khi khan hiếm thực phẩm. Quân đội Nga đang bao phủ hàng dặm các cánh đồng ở Ukraine", ông Zelensky nói.