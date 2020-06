Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy

‘Hot girl’ bị bắt cùng 4 kg ma túy tổng hợp

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đỗ Như Ý bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Rạng sáng hôm qua, tại xã Khánh An, Công an huyện An Phú phát hiện nghi phạm đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cảnh sát kiểm tra và phát hiện balô cô ta mang theo có 3 gói trà, bên trong chứa tinh thể màu trắng nặng 3 kg nghi là ma túy đá và 40 gói nylon chứa 2.980 viên nén (thuốc lắc), nặng khoảng 1 kg.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi được đưa về trụ sở cảnh sát, Ý thừa nhận tinh thể màu trắng trong các gói trà và viên nén là ma túy tổng hợp. Theo lời khai của Ý, cô ta được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia đến TP.HCM với tiền công là 500 USD .

Khoảng 4h sáng 2/6, Ý nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

