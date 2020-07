Nóng trong tuần: Khởi tố vụ án liên quan đến thành viên Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Khởi tố vụ án liên quan đến thành viên Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng An ninh điều tra vào khám xét nhà riêng ông Nguyễn Anh Ngọc ở quận Long Biên

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an cùng về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Gần 100 bác sĩ tham gia ca đại phẫu thuật tách 2 bé song sinh dính nhau

Đúng 18h40 tối 15/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé.

Trưa 16/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay sinh hiệu hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi sau cuộc mổ tách đôi vẫn ổn định.

Hai bé đang được chăm sóc, theo dõi hậu phẫu hồi sức tích cực

Sau ca mổ 1 đêm, các dấu hiệu sinh tồn của Trúc Nhi và Diệu Nhi ổn định, chỉ bị sốt nhẹ. Tuy vậy, đây mới chỉ là bước đầu, hiện các bác sĩ đang theo dõi rất sát diễn tiến sức khỏe của hai em.

Trước đó, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi (13 tháng tuổi) được đưa vào phòng phẫu thuật từ sáng sớm ngày 15/7. Ca đại phẫu này kéo dài 12 tiếng với 93 y bác sĩ cả trong và bên ngoài phòng mổ cùng tham gia.

Võ sư hành hung người chê khu du lịch Quỷ Núi để… lấy lòng sếp

Sáng ngày 14/7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ông Phạm Đức Vượng, dạy võ tại CLB võ thuật Liên Minh, Công ty CP mật vụ bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA thuộc Liên Minh Group đã đến cơ quan trình diện.

Hai tấm ảnh được anh Nguyên đăng lên facebook cùng những lời chê bai khu du lịch Quỷ Núi.

Tại cơ quan công an, ông Vượng thừa nhận đã hành hung anh Đỗ Khôi Nguyên (34 tuổi, làm nghề xăm hình tại TP.Đà Lạt) để lấy lòng cấp trên. Lý do ông này đưa ra là do bộc phát cá nhân, bức xúc với những lời lẽ anh Nguyên xúc phạm ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group (là chủ đầu tư KDL Quỷ Núi).

Ngoài ra, Công an TP.Đà Lạt cũng triệu tập 3 người khác đã cùng ông Vượng đánh anh Nguyên tại quán cà phê số 74 Phan Đình Phùng (phường 2, TP.Đà Lạt) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác.

Trước đó, anh Nguyên đăng status trên Facebook với nội dung: "Chúc mừng ông Phúc BĐS Liên Minh và một vài quan tỉnh Lâm Đồng..." cùng 2 tấm hình được cộng đồng mạng cho là phản cảm.

Chỉ sau khi đăng status khoảng 15 phút thì anh Nguyên bị Vượng gọi ra gặp yêu cầu gỡ status và sau đó bị hành hung.

Phá dỡ một phần công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

Sáng 18/7, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang xác nhận địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép trong khu danh thắng Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang).

Toàn cảnh công trình Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng trái phép

Chính quyền sở tại thống nhất không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama mà cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú. Đồng thời, tòa nhà này được cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, đảm bảo an toàn và xử lý rác thải theo quy định.

Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các bên có liên quan đồng ý. Việc tháo dỡ, giám sát, cải tạo công trình này thuộc thẩm quyền của UBND huyện Mèo Vạc.

Tuy nhiên, thông tin với báo chí, Bà Vũ Thị Ánh, chủ công trình tòa nhà Mã Pì Lèng Panorama cho biết ngày 17/7, bà đã cho khởi công phá dỡ và cải tạo lại toàn bộ tòa nhà theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Không vào được bãi rác, hàng nghìn tấn rác “dồn toa” trên phố Hà Nội

Khoảng 20h tối 13/7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bắt đầu ra đường chặn không cho các xe rác từ nội thành vào bãi rác. Người dân căng lều, lập chốt thay nhau gác chắn.

Trong những ngày bãi rác Nam Sơn bị người dân chặn không cho xe chở rác vào, nhiều tuyến phố nội đô đang ngập ngụa trong rác thải sinh hoạt.

Người dân phải sống chung với rác thải ngập ngụa đầy đường.

Đến chiều 17/7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn đã di dời khỏi điểm chốt chặn xe ra vào bãi rác Nam Sơn sau khi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Sau khi lắng nghe những cam kết của lãnh đạo thành phố, người dân xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ đã dỡ lán, rút khỏi bãi rác Nam Sơn và xe chở rác trở lại hoạt động bình thường.

Ngày 18/7, đại diện Cty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, sau khi bãi rác Nam Sơn thông xe, các xí nghiệp đã huy động tối đa nhân lực ứng trực 24/24 giờ để điều tiết phân luồng, tiếp nhận rác. Đến chiều 17/7, trên các tuyến phố tại 4 quận nội đô đã không còn rác tồn đọng.

Tổng lượng rác thải các đơn vị vệ sinh đã vận chuyển trong ngày 17/7 và 18/7 là 6.143 tấn.