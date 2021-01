Nóng trong tuần: Khởi tố 5 bị can vụ đưa người nhập cảnh trái phép, liên quan nhóm BN 1440

Khởi tố 5 bị can vụ đưa người nhập cảnh trái phép, liên quan nhóm BN 1440

Ngày 30/12, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, vào ngày 24/12.

Ngày 31/12, cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang xác định có tất cả 8 người nhập cảnh trái phép cùng với người đàn ông mắc Covid-19 (BN 1440) nên tiếp tục truy vết, khoanh vùng.

Bị can Phan Phi Hùng (áo xanh) và Phạm Thanh Hập.

Ngày 1/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố năm bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các bị can gồm Phan Phi Hùng (41 tuổi), Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (30 tuổi), Phạm Thanh Hập (30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Hùng là người móc nối với những người ở Campuchia để đưa nhóm BN 1440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bốn bị can còn lại do Hùng móc nối để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đến nơi người nhập cảnh trái phép yêu cầu.

Ngày 2/1, Bộ Y tế cho hay, đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam. BN1435 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 - biến thể VOC 202012/01 - là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời chủng gây bệnh cho BN 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng. BN1435 đi chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam, được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh.

Đánh người gãy răng vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu

Khoảng hơn 20h tối 31/12/2020, anh T.A (ở Hà Nội) lái ô tô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc phường Thanh Xuân Bắc) thì xuất hiện xe ô tô Toyota mang BKS 29C - 583.xx chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được nên có nhắc nhở.

Nam tài xế bị tố đánh người khi bị nhắc nhở dừng xe quá lâu gây tắc đường.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe, nam tài xế xe ô tô Toyota lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh vào nắp capô, đánh nhiều phát vào ngực, lưng và cổ. Khi tài xế định lên xe rời đi, anh T.A chặn lại nói chờ công an đến giải quyết thì bị người này cầm vật dài khoảng 10cm kề vào cổ, yêu cầu quỳ xuống.

Anh T.A bị khâu 15 mũi ở trán, chảy máu mũi, gãy một răng hàm.

Ngày 3/1, Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế này là thượng úy công an tên Long, đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Thanh Xuân, là sai sự thật.

Đơn vị đã triệu tập nam tài xế này đến trụ sở để làm việc, nhưng sau khi xảy ra vụ việc nam tài xế này đã đi lên Lào Cai để làm công trình xây dựng trên đó. Công an đã cử cán bộ lên Lào Cai để triệu tập người này về trụ sở làm việc.

Công an Hà Nội chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho người dân

Ngày 31/12, công an TP Hà Nội chính thức bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới (gắn chip điện tử) cho người dân trên địa bàn.

Đợt cao điểm tập trung cấp CCCD tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 1/7/2021. Công an sẽ thành lập các tổ lưu động để cấp CCCD tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… và tại các địa bàn dân cư.

Công an TP Hà Nội chính thức triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Cùng với hình thức cấp lưu động, Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu 10 giờ/ngày để cấp CCCD cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã.

Công dân có nhu cầu đổi lại CCCD hoặc chuyển từ CMND 12 số sang CCCD gắn chip điện tử sẽ thực hiện tại trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và số 6 phố Quang Trung, quận Hà Đông).

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, theo quy định hiện hành, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Vì vậy, công an khuyến nghị các trường hợp này có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 30/6/2021.

Cháu nội vua Thành Thái qua đời

Sau 9 ngày điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM, chiều muộn ngày 27/12, Chuyến xe nghĩa tình - Mai táng từ thiện Nhật Tâm (Chuyến xe không đồng) đã đưa thi thể ông Nguyễn Phước Bảo Tài, cháu nội vua Thành Thái về xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền, Cần Thơ để gia đình lo hậu sự.

Ông Bảo Tài bị áp xe phổi, đái tháo đường, tăng huyết áp nặng.

Gia đình Hoàng tử Vĩnh Giu

Hoàng thân Bảo Tài sinh năm 1964, là con út của hoàng tử Vĩnh Giu, cháu nội của vua Thành Thái vua thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn.

Ông Bảo Tài, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về, lập gia đình, nhưng vì nghèo quá nên vợ bỏ. Sau đó ông lấy vợ lần thứ 2, sinh được bé gái Nguyễn Phước Thanh Tuyền nhưng bé bị bại não. Ông làm nghề xe ôm sống nghèo khổ trong một căn nhà nhỏ ở Phong Điền.

Rơi thang công trình ở Sở Tài chính Nghệ An, nhiều người tử vong

13h30’ chiều 2/1, xảy ra vụ tai nạn tại công trình xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An.

Khi các công nhân mới bắt đầu quay trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Nhóm công nhân gồm 11 người lên thang cuốn công trình để đến vị trí thi công. Khi thang đang di chuyển lên thì bất ngờ rơi tự do khiến 11 người bị thương tích. Ngay khi phát hiện sự việc mọi người đã gọi và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chiếc thang công trình bị rơi khi đang đưa 11 công nhân quay trở lại làm việc sau ca nghỉ trưa.

Đến chiều 2/1, một nạn nhân tử vong. Sáng 3/1, có thêm 2 người tử vong trong vụ rơi thang công trình thi công trụ sở Sở Tài chính. Thêm 1 ca diễn biến nặng phải đưa lên tuyến trên.

Công trình này có tên đầy đủ là Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An. Công trình gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình được khởi công vào tháng 1/2020 thời gian thi công dự kiến là 715 ngày.

Dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An) là chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171.