Nóng: Truy vết tàu cá vi phạm, thuyền viên dùng dao chém trọng thương cán bộ kiểm ngư Nghệ An

Ngày 5/8, ông Nguyễn Chí Lương, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT Nghệ An) cho biết, trong ngày 23/7, trên vùng biển Nghệ An đã xảy ra liên tiếp một số vụ tàu cá vi phạm. Khi bị phát hiện, chủ tàu và các thuyền viên đã dùng dao đe dọa, thậm chí chống đối quyết liệt và chém trọng thương cán bộ kiểm ngư.

Cán bộ kiểm ngư Nghệ An bị các thuyền viên tàu cá vi phạm dùng dao chém, gây trọng thương.

Nhận được phản ánh ngư dân huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An), ngư dân tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng một số ngư cụ cấm để đánh bắt, khai thác nguồn tài nguyên thủy, hải sản ở vùng biển thị xã Cửa Lò, Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An đã giao Chi cục Thủy sản nhanh chóng triển khai hai đoàn triển tra ở vùng biển Bắc Lạch Quèn đến khu vực thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa.

Trên hành trình tuần tra, đoàn kiểm tra, kiểm soát (Chi cục Thủy sản) đã phát hiện 1 tàu cá không ghi số đăng ký, đang làm nghề giã có dấu hiệu vi phạm. Đoàn công tác đã cho cano đuổi theo và ra dấu hiệu dừng tàu để kiểm tra, nhưng tàu cá không chấp hành và tiếp tục tăng ga bỏ chạy theo hướng Thanh Hóa.

Đoàn công tác tiếp tục đuổi theo áp sát tàu cá nhưng bị các thuyền viên trên tàu cá chống trả quyết liệt và dùng dao chém người đang thi hành công vụ. Sau khi gây thương tích cho cán bộ kiểm ngư, tàu cá vi phạm tiếp tục bỏ chạy theo hướng về tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/7, Chi cục Thủy sản Nghệ An và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã làm việc với Chi cục Thủy sản Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn – Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng xác định, đây là hành vi nghiêm trọng, chống đối người đang thi hành công vụ.

Để ngăn chặn các hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt đối với hành vi chống đối người đang thi hành công vụ, Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm có biện pháp điều tra, xác minh để đưa các đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 23/7, trong lúc kiểm tra, kiểm soát trên biển, đoàn kiểm tra, kiểm soát – Tàu Kiểm ngư VN –93969-KN phát hiện tàu không có biển số, đang khai thác thủy sản bằng nghề bát quái. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ tàu dừng máy để làm việc với đoàn.

Tuy nhiên, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Tương (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã không hợp tác và còn mang dao đe dọa đoàn kiểm tra.