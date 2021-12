NSND Thu Hà, Lương Thu Trang, Hồng Diễm... ai xứng đáng nhất đoạt giải Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards 2021?

VTV Awards 2021: Diễn viên ấn tượng nhất gọi tên ai?

Lễ trao giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2021 bị lùi thời gian diễn ra do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chương trình sẽ diễn ra vào hôm nay (ngày 1/1/2022) càng khiến người hâm mộ hồi hộp chờ đợi những nhân vật ấn tượng được xướng tên ở các hạng mục giải thưởng gồm: Dẫn chương trình ấn tượng, Nghệ sĩ ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng, Phim tài liệu ấn tượng, Hình ảnh thời sự ấn tượng, Chương trình giải trí ấn tượng, Chương trình Văn hóa - Thể thao ấn tượng, Chương trình dành cho trẻ em ấn tượng và Chương trình của năm.

Đáng chú ý, trong số 11 hạng mục của giải thưởng VTV Awards 2021, giải thưởng Diễn viên nữ ấn tượng nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo đó, Top 5 hạng mục này gồm: NSND Thu Hà (phim Hướng dương ngược nắng), Tú Oanh (phim Hương vị tình thân), Hồng Diễm (phim Hướng dương ngược nắng), Lương Thu Trang (phim Hướng dương ngược nắng) và Thúy Diễm (phim Cát đỏ).

Với Top 5 hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards năm nay gọi tên những diễn viên gạo cội và các gương mặt trẻ khiến người hâm mộ khó đoán nhân vật xứng đáng nhất giành cúp ở hạng mục này. Bởi, không thể phủ nhận sự trở lại "lợi hại hơn xưa" của NSND Thu Hà khi đảm nhận vai bà Bạch Cúc trong phim Hướng dương ngược nắng kể từ bộ phim Khúc hát mặt trời có sự tham gia của nữ nghệ sĩ này cách đây khoảng 7 năm.

NSND Thu Hà khiến người xem "nổi da gà" vì diễn xuất quá nhập tâm khi đảm nhận vai bà Bạch Cúc trong phim "Hướng dương ngược nắng". (Ảnh: TL)

Chia sẻ về vai bà Bạch Cúc, NSND Thu Hà thừa nhận, đây là vai diễn khác hoàn toàn với chị ngoài đời và cũng không giống với những vai diễn trước đây của chị. "Nhiều lúc cũng "tẩu hỏa nhập ma" vì bản thân mình nhưng nội lực lại là của bà Bạch Cúc. Có những khoảnh khắc "tuột vai" Bạch Cúc, tôi được đạo diễn nhắc nhở: "Chị lại tuột về Thu Hà rồi đấy! Chị phải trở về là Bạch Cúc đi". Lúc đó, tôi lại phải xốc mình lên. Đóng vai này không đơn giản là nói vài câu thoại mà phải diễn từ giọng nói, ánh mắt, cử chỉ...", NSND Thu Hà bày tỏ.

NSND Thu Hà trong Top 5 đề cử hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards 2021. (Nguồn: VTV)

Ngoài NSND Thu Hà, vai bà Bích trong phim Hương vị tình thân do nghệ sĩ Tú Oanh thể hiện đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm nữ nghệ sĩ này rời xa phim truyền hình. Dù không phải là nữ chính nhưng bà Bích do nghệ sĩ Tú Oanh đảm nhận ghi dấu trong lòng khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, cuốn hút. Chia sẻ về vai diễn này, nghệ sĩ Tú Oanh cho biết, dù phim Hương vị tình thân khép lại nhưng chị vẫn bị nhiều người lườm nguýt mỗi khi xuất hiện.

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi phim Hương vị tình thân kết thúc vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến các nhân nhân vật trong phim từ khán giả. Thỉnh thoảng, xuất hiện ở đâu, tôi lại được khán giả nhận ra và bày tỏ lòng hâm mộ. Thú thật, 20 năm qua tôi ở yên trong góc riêng của mình nên sau khi tham gia phim, đi ra đường, ai cũng lườm nguýt khiến tôi sốc lắm. Đến bây giờ, mỗi khi đi ra ngoài đường, tôi vẫn bị người ta lườm nguýt", nghệ sĩ Tú Oanh chia sẻ.

Vai bà Bích trong phim "Hương vị tình thân" do nghệ sĩ Tú Oanh thể hiện thu hút sự quan tâm của khán giả. (Ảnh: NSX)

Trong Top 5 Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2021 có sự góp mặt của diễn viên Hồng Diễm với vai tiểu thư Minh Châu trong phim Hướng dương ngược nắng. Vai diễn này đánh dấu màn "lột xác" về tạo hình của Hồng Diễm khi cô hy sinh mái tóc dài gắn bó với cô suốt nhiều năm qua.

Trong phim, Minh Châu đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, tình yêu với tâm lý phức tạp. Nữ diễn viên Hồng Diễm đã chinh phục khán giả khi đảm nhận nhân vật này nhờ kinh nghiệm diễn xuất, nỗ lực làm mới vai diễn của mình.

Diễn viên Hồng Diễm cắt phăng mái tóc dài yêu thích để hóa thân thành tiểu thư Minh Châu xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin nhưng cũng rất si tình trong "Hướng dương ngược nắng". (Ảnh: FBNV)

Diễn viên trẻ nhất của Top 5 Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards 2021 là Lương Thu Trang đảm nhận vai Minh trong phim Hướng dương ngược nắng. Được biết, Minh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi thiếu thốn, gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm và khi lớn lên cô nàng này mạnh mẽ, tự tin, không dễ dàng để người khác bắt nạt. Lương Thu Trang thừa nhận, để hóa thân vào vai diễn này cô cũng phải đọc qua một số loại sách dược cũng như nghiên cứu về công dụng của các loại thảo dược. "Về việc học võ tôi nghĩ hình như mình cũng có chút năng khiếu. Tôi không mất quá nhiều thời gian để luyện tập", Lương Thu Trang cho hay.

Lương Thu Trang đảm nhận vai Minh trong phim Hướng dương ngược nắng. (Nguồn sưu tầm)

Bên cạnh Hồng Diễm và Lương Thu Trang, diễn viên Thúy Diễm đảm nhận vai Nhớ trong Cát đỏ ghi điểm trong lòng khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên cùng sự lăn xả với nghề. Được biết, bộ phim kể về cuộc sống của ba người phụ nữ cùng bị gia đình hắt hủi. Họ sống nương tựa bên nhau ở vùng biển nắng gió.

Thúy Diễm thừa nhận, Nhớ là vai diễn khiến cô khổ cực nhất. Theo đó, để hoá thân cho vai diễn này, Thúy Diễm đã phải tăng cân, phơi nắng để có da ngăm đen và chấp nhận diện mạo xấu trên màn ảnh. "Mỗi ngày, tôi phải dậy từ 5h sáng, làm việc tới đêm khuya. Thời tiết ở Bình Thuận lại rất khắc nghiệt, ban ngày trời nắng gắt, tối lạnh thấu xương. Do đó, tôi và cả ê-kíp không chỉ bị đen sạm da, còn phải đối diện với say nắng, kiệt sức, ngất xỉu. Tôi nhiều lần phải dừng quay vì say nắng. Chị Kim Huyền nhập viện mấy lần do ngất xỉu. Anh quay phim không chịu được nắng gắt, liên tục bị chảy máu cam", nữ diễn viên bày tỏ.

Diễn viên Thúy Diễm đảm nhận vai Nhớ trong Cát đỏ lọt Top 5 VTV Awards 2021. (Ảnh: TL)

Trước khi lễ trao giải VTV Awards 2021 diễn ra, diễn viên Thúy Diễm bất ngờ xin phép khán giả ngừng bình chọn cho mình. Nữ diễn viên thừa nhận, việc lọt Top 5 Diễn viên nữ ấn tượng với cô đã là niềm hạnh phúc. "Sau khi được BTC thông báo tôi là nghệ sĩ miền Nam duy nhất được vào Top 5 Diễn viên nữ ấn tượng của năm, tôi thật sự rất vui và hạnh phúc! Nhưng trong tình hình cả nước và đặc biệt là TP.HCM - quê hương của tôi đang thật sự rất khó khăn với bao nhiêu lo toan cho cuộc sống lẫn sinh mạng của nhiều người. Tôi nghĩ mình không nên làm phiền đến khán giả, những người đã yêu thương và ủng hộ cho tôi trong thời gian vừa qua vào lúc này.

Tôi xin được dừng chân tại Top 5 của giải thưởng và đã thấy rất hạnh phúc vì được khán giả và VTV ghi nhận diễn xuất của mình. Đó là một sự khích lệ lớn lao để tôi có thể tiếp lửa làm nghề trong chặng đường phía trước...".

Hành động của nữ diễn viên Thúy Diễm nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ trước thềm lễ trao giải VTV Awards 2021 - Ấn tượng VTV 2021 diễn ra.

Top 5 của 11 hạng mục VTV Awards 2021 lộ diện

Ngoài hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2021, Top 5 tại hạng mục Nghệ sĩ ấn tượng lộ diện là 5 gương mặt quen thuộc với khán giả như: NSƯT Xuân Bắc, rapper Đen Vâu, Hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Erik và biên đạo múa Quang Đăng.

Tại hạng mục Dẫn chương trình (BTV) ấn tượng VTV Awards 2021 gồm: Nguyễn Tuấn Dương (Việt Nam hôm nay); Trần Việt Hoàng (Cuộc hẹn cuối tuần); Nguyễn Quốc Khánh (Giờ vàng thể thao); Phí Nguyễn Thùy Linh (Thần tượng đối thần tượng - Heroes); Nguyễn Hồng Nhung (VTV2 Đặc biệt)

Hạng mục Diễn viên nam ấn tượng với Top 5 gương mặt: Diễn viên Việt Anh (phim Hướng dương ngược nắng); Công Dương (phim Hãy nói lời yêu); Hồng Đăng (phim Hướng dương ngược nắng); Thanh Sơn (phim Yêu hơn cả bầu trời); Mạnh Trường (phim Hương vị tình thân).

Hạng mục Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2021 lộ diện Top 5 phim: Hướng dương ngược nắng; Hương vị tình thân; Mùa hoa tìm lại; Thương con cá rô đồng; Yêu hơn cả bầu trời.

Hạng mục Phim tài liệu ấn tượng với Top 5 được công bố gồm: Đoạn trường vinh hoa; Hòa hợp dân tộc, chuyện chưa kể; Nẻo đường hội ngộ; Ngày hòa bình; Ra khơi - về dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2020.

Hạng mục Hình ảnh thời sự ấn tượng của VTV Awards năm nay với Top 5 gồm: Cái vẫy tay của sự đùm bọc; Dấu ấn 85 ngày thay đổi số phận Song Nhi; Dưới nước là rừng; Sạt lở đất kinh hoàng ở Trà Leng; Trường Sa trong ngày bầu cử toàn dân.

Rapper Đen Vâu góp mặt trong hạng mục Nghệ sĩ ấn tượng VTV Awards 2021. (Ảnh: VTV)

Hạng mục Chương trình dành cho trẻ em ấn tượng với Top 5 được công bố là: Alo English; Đêm Thu cổ tích 2020; Hòa ca nhí; Thiếu niên nói; Trạng nguyên nhí.



Chương trình Văn hóa – Thể thao ấn tượng được Ban tổ chức công bố Top 5 hạng mục này gồm những chương trình đặc sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Rap UEFA EURO 20/6/2021; Tổ quốc trong tim; Điều ước thứ 7; Du xuân - Xe đạp ơi; Con đường âm nhạc.

Chương trình Giải trí ấn tượng của VTV Awards năm nay với Top 5 của hạng mục này gồm: Ai là Triệu phú (số bố con NSƯT Xuân Bắc); Cuộc hẹn cuối tuần; King of Rap; Thần tượng đối thần tượng (The Heroes); Trời sinh một cặp.

Chương trình của năm được Ban tổ chức lễ trao giải VTV Awards 2021 công bố Top 5 hạng mục này gồm: Ngày hội toàn dân; Đón Tết cùng VTV; Mùa đoàn tụ; Mưa lũ lịch sử miền Trung; Ngày trở về: Trái tim có nắng.

Vậy ai sẽ được xướng tên ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng VTV Awards 2021? Chủ nhân của 11 hạng mục giải VTV Awards 2021 - Ấn tượng VTV 2021 là ai? Câu trả lời sẽ được công bố chính thức trong lễ trao giải sắp diễn ra.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật về sự kiện lễ trao giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2021.