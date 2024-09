Nữ ca sĩ gen Z xinh đẹp dân tộc Thái: “Tôi khát khao tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc”

Hà My gặp gỡ PV Dân Việt tại Hà Nội khi cô vừa trở về từ ngôi vị Quán quân cuộc thi Giọng ca âm nhạc. Trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ niềm hạnh phúc, tươi vui sau chiến thắng, Hà My bảo, cuộc thi là dấu mốc lớn, khẳng định sự trở lại của cô với âm nhạc và ánh đèn sân khấu.

Hà My sinh ra và lớn lên tại một vùng miền núi xa xôi và còn nhiều khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có nhiều bạn bè cùng thế hệ với cô đã không được đến trường. Hà My may mắn hơn các bạn, sinh ra trong một gia đình viên chức Nhà nước, được bố mẹ tạo mọi điều kiện cho ăn học đàng hoàng.

Ca sĩ Khúc Hoàng Hà My. (Ảnh: NVCC)

"Tôi đến với âm nhạc một cách tự nhiên, chịu ảnh hưởng từ người cha của mình. Cha của tôi không theo âm nhạc chuyên nghiệp nhưng lại biết chơi đàn piano, guitar. Ngay khi còn bé, tôi đã được cha dạy chơi đàn và đệm đàn cho hát" – Hà My tâm sự.

Khi xem các chương trình, cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, cô mơ ước và ấp ủ một ngày được thử sức tham gia những cuộc thi như thế. "Tôi mong mình một ngày sẽ thành công như NSND Vy Hoa – cũng là một người con dân tộc Thái ở Sơn La" – cô thổ lộ.

Tới năm học cấp 3, cô xa gia đình để xuống học tại Trường Hữu Nghị T78 và may mắn được tham gia các phong trào ca hát của trường. Đó chính là tiền đề, là cơ sở để cô theo đuổi đam mê thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, khoa Thanh nhạc.

Trong thời gian học tập tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà My được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp với định hướng dòng nhạc nhẹ, sở trường của cô. Được các thầy cô trong nhà trường giảng dạy tận tình, chu đáo và thường xuyên có cơ hội đi diễn để nâng cao bản lĩnh trên sân khấu.

Khi ra trường, Hà My lại có những định hướng mới. Cô quyết định đi học thêm và chuyển hướng kinh doanh với mong muốn làm nghệ thuật một cách đam mê nhất, không bị chi phối quá nhiều bởi việc kiếm tiền từ nó.

Nhưng rồi, cô nhận ra mình không thể sống thiếu âm nhạc. Dù có làm ở bất cứ môi trường nào. khả năng về nghệ thuật vẫn là thế mạnh và giúp cô phát triển tốt, tự tin vào chính bản thân mình.

NSƯT Thúy Nội đánh giá Khúc Hoàng Trà My có chất giọng lạ, giàu cảm xúc. (Ảnh: NVCC)

Mới đây, cô biết đến cuộc thi Giọng ca âm nhạc qua sự giới thiệu của một người bạn. Nhận thấy đây là kiện uy tín đã tổ chức qua nhiều mùa, cô quyết định đăng ký và thử sức. Với ngôi vị quán quân và sự lan tỏa sau chương trình, Hà My được mời tham gia một số dự án nghệ thuật. Hiện tại, cô vẫn đang tập luyện và nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành đúng tiến độ các công việc trước mắt, đồng thời cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình.

"Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Khi còn trẻ, tôi muốn làm thật nhiều điều, thỏa sức sáng tạo, bay bổng với âm nhạc để sau không còn hối tiếc điều gì nữa. Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh, hào quang không tự nhiên có mà mình phải đi tìm nó.

Nhưng tôi cũng khá tin vào định mệnh, bởi nếu thật sự đủ duyên hay năng lượng kết nối thật sự của mình phù hợp với thứ gì thì đi một vòng mình vẫn quay trở về với thứ đó. Hào quang hay bóng bẩy rồi sẽ qua đi hoặc có thể dần chìm vào quên lãng nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn mình có những cột mốc và sự đầu tư nghiêm túc để không lãng phí thanh xuân của mình", nữ ca sĩ trải lòng.

Có được những thành tựu như ngày hôm nay, Hà My bày tỏ lòng tri ân tới những người thầy lớn của mình: NSƯT Thúy Nội - người đã trực tiếp giảng dạy cô trong 4 năm học nghệ thuật. Với con mắt tinh đời của người nghệ sĩ từng thành danh trên sân khấu, NSƯT Thúy Nội đã thúc đẩy và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cô trên con đường âm nhạc. Cô còn tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Đình Đại - người phát hiện tài năng, khích lệ và nuôi dưỡng ước mơ cho cô khi còn học trường Hữu nghị T78 và cô Phạm Kim Thoa - người hướng dẫn trực tiếp cho cô trong quá trình thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và cũng là người cố vấn, hỗ trợ, tập luyện giúp cô trong quá trình tham gia cuộc thi "Giọng ca âm nhạc".

Nhận xét về cô học trò của mình, NSƯT Thúy Nội cho biết: "Hà My sở hữu một chất giọng nhạc nhẹ rất lạ, da diết và đầy cảm xúc. My có xuất phát điểm thấp hơn các bạn khác khi không được tiếp xúc nhiều với âm nhạc nhưng trong em có một tinh thần, nỗ lực rất lớn. Tôi vui mừng, hạnh phúc khi My đã tham gia Cuộc thi Giọng ca âm nhạc và giành giải cao nhất. Đó là tín hiệu hết sức lạc quan và tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của My trong thời gian tới".