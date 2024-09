Trà Vinh tổ chức Lễ Sene Dolta năm 2024 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết và tiết kiệm

Đồng bào dân tộc Khmer đón mừng Lễ Sene Dolta năm 2024 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết và tiết kiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa có công văn chỉ đạo một số nhiệm vụ để đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón mừng Lễ Sene Dolta năm 2024 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết và tiết kiệm.

Các chùa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị tốt cho Lễ Sene Dolta năm 2024. Ảnh: H.X

Cụ thể, ông Hẳn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhất là việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đối với Ban Dân tộc tỉnh, ông Hẳn chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thăm hỏi các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo hệ thống ngành phát hành nội san tiếng Khmer, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực phù hợp với tình hình của tỉnh.

Đối với Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Lễ Sene Dolta năm 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể cùng cấp vận động đồng bào phát huy tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách" giúp đỡ gia đình đồng bào dân tộc Khmer nghèo, neo đơn, đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà cùng đón mừng Lễ Sene Dolta năm 2024 với tinh thần vui tươi, đầm ấm và đoàn kết.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ trong 3 ngày diễn ra lễ.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2024

Nhân dịp Sene Dolta năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh đã gửi thư chúc mừng đến quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong tỉnh.

Theo nội dung thư chúc mừng, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm dồn sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27% (mức tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt với nhiều kết quả tốt, đến nay có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện Cầu Kè và huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,19%, trong đồng bào dân tộc Khmer còn 2,03%. Hộ cận nghèo còn 2,35%, trong đó đồng bào dân tộc Khmer còn 3,25%.

Tỉnh Trà Vinh khẳng định, công tác dân tộc, tôn giáo đã và đang được quan tâm, triển khai thực hiện nhiều chính sách nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh nói chung, đồng hào dân tộc Khmer nói riêng không ngừng được nâng lên.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh trân trọng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của quý vị chư tăng, của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer vào thành tựu phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian, tỉnh Trà Vinh kêu gọi toàn thể chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; góp phần cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra, hướng tới lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thành công rực rỡ.

Lễ Sene Dolta là lễ cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Năm nay, ở tỉnh Trà Vinh lễ sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3/10).