Ngày 9/4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận 1 lấy lời khai của đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục làm rõ động cơ của "nữ quái" này sau khi dụ dỗ, đưa 2 bé gái từ quận 1 về căn hộ chung cư của mình.



"Nữ quái" dụ, dẫn 2 bé gái đi lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về chung cư

2 bé gái liên quan là cháu N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L.H.T.L (3 tuổi), con ruột của chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, quê Phú Yên).

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: A.X.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, về động cơ, mục đích của Vi khi thực hiện với hai cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ.

"Đến lúc này, cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của nghi phạm là mục đích không tốt", thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Liên quan đến vụ việc này, nhiều người thắc mắc, nữ quái này sẽ đối mặt với những tội danh như thế nào.

Luật sư Trịnh Xuân Kiên, Công ty Luật TNHH GOV & Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trịnh Xuân Kiên, Công ty Luật TNHH GOV & Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, "nữ quái" trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật quy định tại Điều 157 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) theo điểm đ, e khoản 2 điều 157 thì người thực hiện hành vi này phải đối diện mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Trường hợp cơ quan điều tra xác định mục đích Vi bắt 2 cháu bé với mục đích yêu cầu gia đình phải trả tiền chuộc thì có dấu hiệu phạm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điều 169 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với hành vi bắt 2 người dưới 16 tuổi.

Theo điểm d, đ khoản 2 Điều 169 mức hình phạt tù cho hành vi này từ 5 năm đến 12 năm.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận tin báo từ chị Chi về việc thất lạc 2 con ruột là cháu M và L tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối 3/4.

Nhận tin báo, Công an quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn.

Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về 2 cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cùng thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận 1 huy động lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích 2 bé gái.

Qua đó xác định, khoảng 20h30 ngày 3/4, Vi đã lợi dụng lúc 2 cháu bé không có người trông coi đã tiếp cận dẫn dụ 2 đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8.

Sau đó, người này đặt xe taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Ập vào căn hộ chung cư trên, cảnh sát đã giải cứu được 2 bé gái, đồng thời lấy lời khai của Vi để làm rõ về động cơ của người này.