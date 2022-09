"Nữ quái" nhận 3,9 tỷ đồng hứa hẹn đưa nhiều người đi Mỹ

Lừa đưa người đi Mỹ

Ngày 25/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 chị em Trần Thị Bích Ngọc (37 tuổi) và Trần Quang Thái (34 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Ngọc. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo cơ quan công an, để hai chị em Ngọc phải tra tay vào còng, họ đã phải mất một thời gian dài điều tra, truy bắt bởi sự ma mãnh của các đối tượng. Theo đó, vào năm 2019, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai liên tục tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều bị hại tại địa phương.

Trong đơn, các bị hại khai do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, du học, thăm người thân ở Mỹ nên thông qua nhiều mối quan hệ họ tìm đến Trần Thị Bích Ngọc để nhờ làm hồ sơ đi Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Ngọc chỉ đưa họ đi du lịch một số nước châu Á rồi về, không đưa được sang Canada, Mỹ như đã hứa hẹn.

Theo điều tra, vào năm 2017, Ngọc gặp và quen T.T.L.K. rồi móc nối bán vé máy bay, tour du lịch cho K. để hưởng hoa hồng. Từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2018, Ngọc đã giới thiệu bán giúp K. 50 vé máy bay nội địa và giới thiệu khoảng 30 khách đi du lịch dạng ghép tour và được K. chia hoa hồng khoảng 30 triệu đồng.

Tang vật trong vụ án. Ảnh Công an Đồng Nai

Để thuận tiện đi lại, Ngọc đã thuê anh N.T.C. (38 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, là lái xe ô tô dịch vụ chở khách) đưa, đón bản thân cùng một số người từ TP.Biên Hòa đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trên xe, Ngọc thường "nổ" với anh C. là mình làm du lịch, có khả năng đưa người đi lao động nước ngoài. Thấy Ngọc ăn mặc sang trọng, anh C. đã tin lời và kể lại chuyện Ngọc đưa được người ra nước ngoài cho anh N.V.T. (45 tuổi) nghe.

Nghe xong, anh T. đã xin anh C. số điện thoại liên hệ tìm Ngọc, ngỏ ý muốn nhờ Ngọc đưa đi lao động nước ngoài. Ngọc báo giá cho anh T. là Ngọc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động với chi phí trọn gói 350 triệu đồng cho một người đến Mỹ, 280 triệu đồng cho một người đến Canada và 230 triệu đồng cho một người đến Australia.

Tuy nhiên, Ngọc cũng nói là nếu muốn đến Mỹ thì phải tới Canada trước, sau đó mới tìm cách đi sang Mỹ. Đến tháng 3/2019, ông T. đã đi mượn tiền và giao 120 triệu đồng cho Ngọc. Nhận tiền từ ông T., Ngọc liền đưa cho ông T. ký bản hợp đồng trị giá 350 triệu đồng kèm thuế với tổng giá trị lên đến 385 triệu đồng, hình thức thanh toán chia làm 3 đợt.

Sau đó, Ngọc đã dẫn ông T. đi du lịch Malaysia, Singapore và Nhật Bản. Đi du lịch về, để có tiền đóng đợt 2 cho Ngọc, đầu tháng 5/2019, ông T. đã bán xe ô tô và theo lời Ngọc, ông T. đem giao 107 triệu đồng cho Trần Quang Thái. Tuy nhiên sau đó, Ngọc chỉ đưa ông T. đi Đài Loan (Trung Quốc), không đưa được đến Mỹ, Canada như đã cam kết và cũng không trả lại tiền đã nhận, thậm chí chặn luôn điện thoại, mạng xã hội.

Một số tang vật. Ảnh: Công an Đồng Nai

Biết mình bị lừa, ông T. đã làm đơn tố cáo Ngọc gửi đến Công an tỉnh Đồng Nai. Chung cảnh ngộ với ông T. là ông V.M.Đ. (45 tuổi, một Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình tại huyện Định Quán, Đồng Nai), do nghe ông T. kể chuyện về việc Ngọc có khả năng đưa người sang Mỹ nên liên hệ Ngọc để nhờ đưa chị gái và cháu sang Mỹ chơi, thăm người thân và du học. Gặp ông Đ., Ngọc cũng khẳng định sẽ đưa được người Việt Nam đến Mỹ mà không cần chứng minh thu nhập, không phải đặt tiền bảo lãnh.

Ngọc còn đưa ra điều kiện để tạo uy tín khi phỏng vấn xin cấp thị thực đến Mỹ, mọi người phải đi du lịch 8-10 nước ở Đông Nam Á, châu Á, châu Âu, Australia, Canada do Ngọc tổ chức, điểm cuối cùng là từ Canada sang Mỹ. Chi phí trọn gói cho một người từ Việt Nam đến Mỹ là 350 triệu đồng, thời gian thực hiện các thủ tục để đi Mỹ mất từ 8-10 tháng.

Sau đó vào tháng 2 và tháng 5/2019, Ngọc đã nhận của T.T.T.T. (ngụ TP.Biên Hòa), là cháu ông Đ. tổng cộng 480 triệu đồng. Nhận được tiền, Ngọc chỉ đưa mẹ con chị gái ông Đ. đi Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Nhật Bản mà không đưa đi Mỹ. Lúc này, biết bị lừa, mẹ con chị gái ông Đ. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Đặc biệt do tin tưởng Ngọc, ông Đ. còn đứng ra giới thiệu Ngọc với nhiều người và cam kết với họ Ngọc đưa được người đi Mỹ. Tin ông Đ. nên nhiều người cũng đã dính bẫy lừa của Ngọc.

Trên thực tế, một cán bộ điều tra cho biết Ngọc là người không có chuyên môn, không có chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên du lịch và càng không có khả năng tự tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch. Ông K. bạn Ngọc và công ty của ông K. cũng không thể thực hiện điều này.

"Cũng từ lời đồn của mọi người mà ra, nhiều người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết nên đã dính bẫy của Ngọc. Tính từ ngày 28/2 đến ngày 27/9/2019, Ngọc đã cam kết, hứa hẹn đưa 23 người đến Mỹ với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng", một cán bộ điều tra nói.

Được biết, sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 28/6/2021, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt Ngọc để điều tra. Nhưng do Ngọc bỏ trốn khỏi nơi cư trú, mãi đến ngày 25/10/2021 mới bắt được khi Ngọc đang lẩn trốn tại quận Bình Tân (TP.HCM). Và mới đây, sau khi điều tra mở rộng, công an cũng đã bắt Thái vì qua điều tra xác định được Thái đã giúp sức tích cực cho Ngọc trong việc tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ Ngọc trong quá trình lừa đảo.