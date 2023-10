Nữ sinh bị bạn dùng guốc đánh vào đầu, máu chảy đẫm áo

Nữ sinh lớp 10 bị bạn đè xuống đất lấy guốc đánh vào đầu, gây chảy máu. Một người khác phải dìu em đi lại. (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng nay (2/10), vào giờ ra chơi, giữa em H.M.L. và em H.T.M.T. (học sinh lớp 10C1, trường THPT Hồng Đức) có xích mích. Quá trình nói chuyện, em L. đã tát vào mặt em T. một cái rồi đè em T. xuống đất, dùng guốc đánh thẳng vào đầu khiến máu tuôn xối xả.

Bị đánh, T. choáng váng, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo dài trắng. Nữ sinh được giáo viên đưa xuống phòng y tế sơ cứu, gọi điện thoại cho phụ huynh đến cùng nhà trường đưa em đi cấp cứu.

Tại phòng khám, em T. được khâu 4 mũi ở đầu; đang được chụp X-Quang để kiểm tra vết thương.

Vừa khóc nức nở, em T. cho biết, bạn L. vốn dĩ không ưa em và sáng nay khi đang đứng nói chuyện, bất ngờ bị bạn này hành hung em trước sự chứng kiến của bạn bè.

Trước việc con gái bị đánh, anh V. (bố của T.) cho rằng, sau khi cho con nhập viện, điều trị xong thương tích, vợ chồng anh sẽ làm việc với nhà trường và phụ huynh của nữ sinh đã đánh con mình.

"Vợ chồng tôi đang đi làm, nhận được điện thoại của trường, vội bỏ hết công việc đến ngay, khi thấy con gái máu me bê bết gia đình rất đau xót. Chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc để con cái được bình an khi đến trường, bố mẹ an tâm đi làm, không thể để tình trạng này xảy ra", bố của nữ sinh bức xúc.

Trường THPT Hồng Đức nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức, nhà trường đã yêu cầu em học sinh đánh bạn viết bản tường trình và đợi em T. đi học lại sẽ làm rõ lý do diễn ra vụ việc để xử lý theo quy định. Đồng thời, trường sẽ mời phụ huynh của các em đến trường để trao đổi, nắm bắt thêm các thông tin liên quan.