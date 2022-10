Nữ sinh giành học bổng 7,2 tỷ đồng, tạm nghỉ học để khám phá Việt Nam

Lê Nam Thuận An được biết đến với loạt thành tích nổi bật và hoạt động tích cực trên các trang mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Một số thành tích của Lê Nam Thuận An:

Từng theo học Bằng Tú tài Quốc tế tại trường United World College (UWC), Nhật Bản. Từng là sinh viên trao đổi tại Đại học VinUni (Việt Nam). Chủ nhân phim ngắn "A drop of the Ocean" được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế về biển vào tháng 3/2019. Trúng tuyển 6 trường đại học ở Mỹ với mức học bổng từ 70-100%. Đang theo học tại Đại học Cornell (Mỹ) với học bổng 7,2 tỷ đồng. Sở hữu kênh Youtube "Vừng" với 173.000 lượt đăng ký, kênh Tiktok "withvung" với 165.000 theo dõi, trang Instagram "withvung" với 62.000 theo dõi.

Hành trình chinh phục ước mơ

Có ước mơ du học từ bé, Thuận An (thường gọi là Vừng) luôn muốn được đi ra thế giới để được trải nghiệm cuộc sống của những nền văn hóa khác nhau.

Vốn có sự tự lập, sáng tạo, dám thể hiện bản thân và quan trọng là tinh thần sẵn sàng học những điều mới mẻ, Thuận An luôn không ngừng tìm kiếm và tận dụng những cơ hội quý giá để có thể tiến gần hơn với giấc mơ của mình.

Với thành tích học tập tốt và những kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa ấn tượng như: thi hùng biện tiếng Anh Quốc gia EF Challenge, thi học sinh giỏi tiếng Anh IOE Quốc gia, thi hùng biện quốc tế World Scholar's Cup (Thái Lan). An đã giành được suất học bổng đi du học tại Trường UWC ISAK Japan vào năm 15 tuổi.

Thuận An tổ chức sự kiện cho các bạn học sinh Nhật Bản (Ảnh: NVCC).

Trong suốt quá trình học cấp 3, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nữ sinh tiếp tục nhận được tin vui với hàng loạt lá thư mời nhập học từ các trường đại học danh giá của nước Mỹ.

Đó là Đại học New York, Mỹ (xếp hạng thứ 39 những trường đại học tốt trên thế giới theo QS), Trường Cao đẳng Colorado, Mỹ (xếp hạng thứ 25 các nghệ thuật tự do tốt tại Mỹ theo US News).

Đại học Rochester (xếp hạng thứ 34 Đại học Quốc gia tại Mỹ), Đại học Colby (xếp hạng thứ 10 theo đánh giá của US News), Đại học Middlebury (xếp hạng thứ 10 theo đánh giá của US News), Đại học Cornell - một trong 8 trường Ivy League với mức học bổng cao nhất 100% tương đương 7,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, Thuận An chọn học tại Đại học Cornell, Mỹ. Hiện tại, cô đang là sinh viên của ngôi trường này.

Thuận An và Hội sinh viên Quốc tế Cornell (Ảnh: NVCC).

Ngoài việc học tập, cô gái sinh năm 2002 cũng là một người rất năng nổ trong các hoạt động xã hội. Cô bạn Gen Z đã từng cùng một nhóm bạn đa quốc gia tham gia dự án E-right nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục và quyên góp cho người tị nạn ở Thái Lan.

Bên cạnh đó, An cũng hoạt động tại UpYouth - hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ cho người trẻ, tạo tác động tích cực đến xã hội.

An tham gia dự án giáo dục E-right cho người tị nạn tại Thái Lan (Ảnh: NVCC).

Với mong muốn có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, nữ sinh đã thử sức ở các vị trí như thực tập sinh Marketing tại Hackernoon, thực tập sinh tại một công ty công nghệ và gần đây nhất Thuận An tham gia vào một công ty truyền thông khác nhờ phần giới thiệu bản thân độc đáo.

Thích việc cạnh tranh thứ hạng trong học tập

Những thành tích nổi bật mà nữ sinh này đạt được khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, bởi Thuận An là hình mẫu chuẩn "con nhà người ta" mà các bậc phụ huynh thường nhắc tới.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Thuận An cho biết: "Em là người khá cạnh tranh trong học tập. Em thích cảm giác đạt được thứ hạng cao trong học tập bởi bản năng trong con người em thích sự chiến thắng.

Hồi nhỏ em cứ hay suy nghĩ như vậy nhưng giờ em không còn suy nghĩ như vậy nữa mà chỉ tập trung vào việc tìm tòi và tiếp thu thêm nhiều kiến thức bởi em thực sự thích việc học".

An bày tỏ rằng chính thái độ học hỏi, tiềm năng phát triển, giá trị cộng đồng mà bản thân đang xây dựng là những yếu tố quan trọng trong hành trình cuộc sống của em. Đồng thời, cá nhân An cũng muốn lan tỏa thông điệp này tới các bạn trẻ trong xã hội.

Thuận An bộc bạch thêm rằng, em không hề quan tâm đến những định kiến của những người xung quanh và luôn cố gắng hết sức trong bất cứ công việc nào mình đang và sẽ thực hiện.

Nữ sinh cũng khẳng định, bố mẹ luôn ủng hộ và là hậu phương vững chắc cũng như hỗ trợ em trên con đường học tập. Đây cũng chính là động lực giúp cô vững tin hơn với các quyết định riêng trên con đường học tập hay sự nghiệp trong tương lai.

Quyết định gap year để khám phá Việt Nam

Chia sẻ về hành trình đáng nhớ của mình, Thuận An bày tỏ: "Em cảm thấy may mắn vì mình được học trong một môi trường tốt. Việc được tiếp cận các nền giáo dục khác nhau giúp em học hỏi được rất nhiều kiến thức".

Từ câu chuyện của bản thân, Thuận An đang sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng xã hội để chia sẻ với các bạn trẻ khác về những kinh nghiệm, trải nghiệm thú vị và hữu ích trong việc săn học bổng, mẹo học tập.

Nội dung kênh của Thuận An chủ yếu hướng đến giáo dục, trải nghiệm của người trẻ (Ảnh: NVCC).

Hiện đang là sinh viên tại Đại học Cornell (Mỹ), tuy nhiên Thuận An lại đang trong quá trình gap year (khoảng thời gian nghỉ từ 6 tháng đến 1 năm, tạm rời bỏ giảng đường để thực hiện những kế hoạch khác nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức).

Thuận An bày tỏ suy nghĩ, sau khi được trải nghiệm học tập từ nhiều quốc gia khác nhau, em thấy rằng thời điểm hiện tại, nơi mà mình có thể học hỏi và khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn cả chính là Việt Nam.

Chẳng ngại những định kiến của họ hàng về việc dừng học giữa chừng, nữ sinh sẵn sàng tạm gác lại việc học đại học để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ hơn, phù hợp với đam mê của chính bản thân mình.

An chia sẻ rằng đây là một quyết định có phần đột ngột nhưng đúng đắn, bởi trong thời gian này em đã được thử sức với những thứ mà trước đây mình chưa từng tiếp xúc.

Điều này không chỉ giúp ích cho em rất nhiều về mặt tinh thần, sau chuỗi ngày hoang mang về tương lai của bản thân; mà giờ đây Thuận An có thể nhìn rõ lại khả năng của mình, trau dồi kiến thức kinh nghiệm cho bản thân và tiếp tục lên kế hoạch cho con đường phát triển sự nghiệp sau này.

Hình mẫu truyền cảm hứng của Thuận An là Emma Watson (nữ diễn viên, người mẫu đồng thời là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Anh). Cô cũng đang cố gắng và hoạt động năng nổ với ba lĩnh vực là học thuật, truyền thông và xã hội.

"Em mong muốn có thể tiếp tục mang đến cho cộng đồng nhiều giá trị thiết thực hơn nữa", An bày tỏ.