Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: Tiếc thương một tài năng, tương lai sáng…

Chiều 24/12, Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người. Nạn nhân bị An sát hại là H.T.N.H. (SN 2002, trú xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) - bạn gái cũ, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Sự ra đi của H. đã khiến nhiều người đau xót. Ảnh: B.W



Trong mắt của những người bạn, H. - nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại - là một sinh viên năng động và có tương lai sáng.

Bạn Mai Thu Huyền, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Ngân hàng ngậm ngùi chia sẻ với Dân Việt, khi biết tin H. bị sát hại, mọi người đều bàng hoàng và rất sốc.

"Không bao giờ mình nghĩ em ấy rơi vào trường hợp như thế. Sự việc xảy ra vài ngày nhưng đến nay những người biết H. đều buồn và đau xót", Huyền nói.

Cũng theo lời của Thu Huyền, H. rất ngoan và năng động, lễ phép. H. tham gia cả Ban chấp hành Hội sinh viên và Liên chi Hội và Liên chi Đoàn khoa Kinh doanh Quốc tế, ở Ban đối ngoại, vì H. giao tiếp rất tốt.

Không những vậy, H. còn học giỏi. Học kỳ vừa qua, H. được liên tiếp 3 học bổng.

"Thầy cô trong khoa quý mến, những ai gặp H. lần đầu tiên đều có ấn tượng rất tốt về em ấy", Thu Huyền nói thêm về nữ sinh xấu số.

D.L - một người bạn khác cùng hoạt động trong Liên chi Hội khoa Kinh doanh Quốc tế cho biết, H. mới nhận nhiệm kỳ Ủy viên chi hội, Liên chi hội Đoàn Khoa Kinh doanh quốc tế vào tháng 6 năm nay. Cùng có thời gian nhận nhiệm kỳ với H., D.L cho hay, H. là một con người có nhiều triển vọng. Sự việc xảy ra không ai ngờ tới và ai cũng tiếc thương cho một tài năng với tương lai sáng.

"Bạn ấy hiền lành và khá có tiếng nói, là lớp trưởng của K23E Kinh doanh quốc tế", D.L nói với Dân Việt.

Cũng theo lời hai sinh viên trên, các thầy cô trong khoa và các đoàn, hội đã đến viếng nữ sinh xấu số hôm 23/12.

Một người bạn thân của H. tên T. cho biết, gia đình H. thuần nông. Để giúp đỡ bố mẹ, H. cũng chăm chỉ đi làm thêm. Với nhiều mục tiêu và quyết tâm, H. đặt mục tiêu đi học thạc sĩ ở nước ngoài nhưng tất cả đều dang dở và ước mơ đã phải dừng lại…