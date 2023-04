Nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh hội đồng: Hé lộ lá thư "ba mẹ ơi con sợ lắm"

Ngày 21/4, nữ sinh G.T.C. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai sau sự việc bị nhóm học sinh cùng trường hành hung, đánh hội đồng. Vụ việc khiến C. bị chấn thương, phù nề vùng mặt, sang chấn tâm lý...



Người thân chăm sóc C. tại bệnh viện. Ảnh: GĐCC

Chia sẻ với chúng tôi, bà N.T.L. (mẹ của C.) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến con gái mình bị đánh đập hội đồng như vậy. Theo bà L., sự việc xảy ra cũng đã được 1 thời gian, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn rất bức xúc khi phải chứng kiến con mình bị các bạn đánh đập tàn bạo như vậy. Đồng thời gia đình những nữ sinh đã đánh đập con bà không hề có một động thái xin lỗi hay chịu trách nhiệm về sự việc này.

Bà L. chia sẻ, C. là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. "Ngày hôm đó là chủ nhật, mùng 2/4, tôi cùng chồng có việc nên chỉ có cháu C. và con gái út ở nhà. Chiều cùng ngày, một nhóm người đến tận nhà tôi gọi C. ra để nói chuyện. Sau đó đánh con tôi ngay trước cửa nhà, đến giờ tôi cũng chỉ biết do mâu thuẫn với một bạn ở lớp và chưa biết rõ nguyên nhân cụ thể", bà L. kể lại.

Tinh thần nữ sinh hoảng loạn sau những gì đã xảy ra. Ảnh: GĐCC

Người mẹ cho hay, ngày xảy ra sự việc, 4 nữ sinh khối 8 của trường THCS Xuân Nộn - nơi con gái theo học và hai nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc cùng đánh cháu. Vừa đánh, những nữ sinh này còn vừa quay lại video để "dằn mặt".

Theo lời bà L., trước đó, C. đã bị đe dọa nhiều lần. Sau buổi đánh hội đồng hôm đó, ngày hôm sau nhóm nữ sinh trên tiếp tục chặn đường và cảnh cáo "nếu nói cho bố mẹ biết về chuyện này, sẽ còn bị đánh tiếp", khiến C. sợ hãi, giấu kín chuyện.

"Những video nhóm nữ sinh đánh con tôi ngay sau đó được lan truyền qua tay. Thú thực ban đầu, phía gia đình không hề hay biết, chỉ đến khi người con cả nhà tôi được bạn bè gửi đoạn video đã hoảng hốt nói với gia đình, chúng tôi mới hay sự việc", người mẹ xót xa và cho hay, khi con gái về đến nhà, gia đình gặng hỏi thì C. không nói, gia đình kiểm tra mới thấy trên người và đầu có những vết tím bầm và mắt sưng…

Lá thư C. gửi cho cha mẹ. Ảnh: GĐCC

"Chúng tôi ngay lập tức đưa C. đi bệnh viện để kiểm tra. Tôi có gọi cho cô giáo ngay sau đó, khi tôi cùng chồng đến trường, cô giáo nói cháu C. phải viết bản tường trình về sự việc. Tuy nhiên thời điểm này cháu C. đang điều trị nên không thể viết được. Hiện tại, nhà trường chưa có ý kiến phản hồi gì về sự việc và sẽ xử lý ra sao", bà L. nghẹn ngào và thông tin, khoảng thời gian sau khi bị đánh, C. có những biểu hiện lạ, liên tục tránh bố mẹ để giấu việc mình bị đánh.

"Nhìn đoạn video con mình bị hành hung, chúng tôi xót xa lắm, từ nhỏ đến giờ bố mẹ chưa dám nỡ mạnh tay đánh cháu bao giờ", bà L. xót xa.

Đau lòng hơn, bà L. đọc được lá thư trải về nỗi lòng sau khi bị hành hung hội đồng. Bức thư với nội dung: "Ba mẹ ơi con sợ lắm. Con không thể đi học được nữa, con sợ các bạn đánh con vì bao lần rồi con bị đánh con không dám nói. Tại sao con xin lỗi bạn T. rồi mà bạn T. vẫn không bỏ qua cho con, …. Con xin lỗi ba mẹ vì con không nói với ba mẹ để ba mẹ biết, vì con tin con có thể chịu đựng được… Con mong bác sĩ đừng hỏi con về chuyện này, con xấu hổ lắm, con hứa khi nào con ổn định con sẽ kể bác sĩ nghe".



Trong quá trình điều trị, gia đình cho biết đã phải chuyển 3 tuyến viện để điều trị cho con gái. Do chỉ có 1 người có thể vào chăm nên bố C. gác lại mọi công việc để vào chăm sóc con gái.

"C. trước đó là một người năng động, hòa đồng, thân thiện tuy nhiên sau khi xảy ra mẫu thuẫn với bạn cháu thu mình lại. Hiện tại, cháu không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc này và có những cách xử lý triệt để, để không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra như thế này nữa", bà L. nói thêm.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Dân Việt, bà Dương Thị Sáu, Trưởng phòng GDĐT huyện Đông Anh cho biết: "Ngay khi xảy ra vụ việc, Phòng và nhà trường đã yêu cầu các em học sinh liên quan viết bản tường trình, đồng thời thăm hỏi. Sau đó, Phòng cũng đã họp quán triệt các trường về tình hình bạo lực học đường và chỉ đạo sâu sắc đến các lớp để nắm chắc tâm lý học sinh.

Bà Sáu chia sẻ thêm: "Theo lời khai của học sinh, 2 em T. và C. chơi thân với nhau nhưng có mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên. 3 học sinh bị đình chỉ học 3 ngày và hiện đã đi học trở lại. Riêng em C. hiện vẫn đang nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm mới đây đã đến thăm hỏi và động viên em đi học lại để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới".