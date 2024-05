Nữ sinh mồ côi cha vượt khó vươn lên, 12 năm là học sinh giỏi, ước mơ trở thành cô giáo

Ngọn lửa nghị lực từ hoàn cảnh khó khăn

Tại ngôi nhà nhỏ ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, em Trần Thị Huyền My, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Nam Lý đang miệt mài ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới. Ánh mắt em sáng ngời, nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng phía sau đó là nghị lực phi thường của một cô gái nhỏ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để theo đuổi ước mơ học tập.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ đau yếu, My là con cả trong nhà, có hai em nhỏ. Nhà đông con, lại đang độ tuổi ăn học nên gia đình của My nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Bố em mất sớm, mẹ em thì quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi không có cha, mẹ của My phải làm lụng vất vả để gánh vác gia đình, nuôi nấng con cái ăn học. Mỗi ngày, sau giờ tan học, My tranh thủ phụ giúp mẹ việc nhà, chăm sóc em nhỏ để đỡ đần gánh nặng cho gia đình. Tuy vậy, em không bao giờ bỏ bê việc học.

"Hồi bố em bị mất vì tai nạn, gia đình em khi đó rất suy sụp. Mẹ em ốm yếu không thể làm việc được. Tiền học phí của mấy chị, em lúc nào cũng đóng chậm nhất lớp. Dù vậy, mẹ vẫn cố gắng động viên em và các em nhỏ đi học, tìm con chữ để sau này bớt khổ", My bày tỏ.

Vào năm lớp 10, My gặp một biến cố lớn trong cuộc đời. Mẹ em lâm bệnh nặng, phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Gia đình em đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho mẹ em chữa bệnh. My vừa phải học tập, vừa phải chăm sóc mẹ và lo cho các em nhỏ. Khó khăn bủa vây, nhưng My không hề chùn bước. Em vẫn giữ vững tinh thần học tập, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ôn luyện kiến thức.

"Trường học không chỉ mang tới cho em những kiến thức bổ ích, sự hiểu biết về cuộc sống mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, tiếp thêm sức mạnh để em vươn lên thoát khỏi cuộc sống nghèo khó", nữ sinh tâm sự.

My rất năng nổ tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường, lớp (Ảnh: Thu Hương)

My luôn say mê với những trang sách, khao khát khám phá tri thức. Mặc dù điều kiện học tập thiếu thốn, không có đủ sách vở, tài liệu tham khảo, My vẫn miệt mài học tập, tranh thủ mọi thời gian rảnh để ôn luyện kiến thức. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, em luôn đạt được thành tích cao trong học tập. Năm nào My cũng là học sinh giỏi của trường, liên tiếp 12 năm học My đạt danh hiệu học sinh Giỏi, nhiều năm liền em đạt giải cao môn Ngữ văn trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp xã, huyện. Niềm vui của My không chỉ là của bản thân em mà còn là niềm vui của gia đình, nhà trường và quê hương.

Với My, Ngữ văn là môn học thú vị. Môn học này giúp em phần nào thấu hiểu hơn về cuộc đời muôn hình vạn trạng, hướng con người đến lối sống tốt đẹp, để tình cảm trong văn chương là thanh nam châm thu hút mọi thế hệ. Để từ đó, chúng ta biết trân trọng hiện tại với những gì đang có.

Chia sẻ về phương pháp học môn Ngữ văn, My cho biết phân bổ thời gian học hợp lý. Nữ sinh thường ngồi vào bàn học sau giờ ăn tối, không thức quá khuya và thường dậy sớm để học bài.

Ước mơ và dự định cho tương lai

Bên cạnh việc học tập tốt, My còn tích cực tham gia các hoạt động trường lớp, xã hội và tình nguyện. Em thường xuyên tham gia các buổi hiến máu nhân đạo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. My luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, thầy cô và những người xung quanh.

Với ước mơ trở thành một cô giáo, My đang nỗ lực học tập để thi đỗ vào một trường đại học Sư phạm. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ trở về quê hương và truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ. My tin rằng, với nghị lực và sự nỗ lực của bản thân, em sẽ đạt được ước mơ của mình và góp phần xây dựng quê hương.

Nhiều năm liền, My đều đạt danh hiệu học sinh Giỏi và giành được nhiều giải cao môn Ngữ văn (Ảnh: Thu Hương)

Hiện tại, My đang đi làm thêm để tự trang trải việc học hành của mình, em cũng cân bằng giữa đi làm và việc học. "Em dự định sẽ xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn. Đây cũng là ngành học mà em yêu thích. Hiện tại, em tập trung tối đa thời gian để củng cố kiến thức, rèn luyện tinh thần vững vàng để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra tới đây", My bộc bạch.

Thầy cô giáo cũng hết sức quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho em học tập tốt. Thầy giáo chủ nhiệm của My, thầy Trần Văn Đạt chia sẻ: "My là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ và có ý thức học tập cao. Em luôn hoàn thành tốt mọi bài tập về nhà và tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng My không bao giờ nản lòng, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Em là tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác noi theo".