Nữ sinh ngành Y giành học bổng Thạc sĩ Chính phủ Bỉ: "Tôi bất ngờ với chính bản thân mình"

Sau nửa năm tìm hiểu và dành nhiều tâm huyết, Linh đã trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Dịch tễ học của Đại học Antwerp, theo diện học bổng VLIR-UOS từ Chính phủ Bỉ. Được biết đây là ngôi trường được Times Higher Education xếp hạng 7 trong số những trường dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới năm 2023.

Học bổng VLIR-UOS sẽ hỗ trợ Linh khoảng 33.600 EUR (875 triệu đồng), bao gồm toàn bộ học phí, chi phí ăn ở, bảo hiểm trong thời gian học, cộng với chi phí đi lại hai chiều.

Trước đó, Thảo Linh đã tốt nghiệp ngành Y học dự phòng của trường Đại học Y Hà Nội vào tháng 6 với khóa luận đạt điểm tối đa. Khóa luận của cô viết về số ca mắc và tử vong do ung thư liên quan đến hành vi, lối sống ở Việt Nam. Theo chia sẻ của Thảo Linh, đây cũng là đề tài bài báo do Linh là tác giả chính, đăng trên International Journal of Cancer , tạp chí Q1 - hạng uy tín.

Hà Thảo Linh (24 tuổi, Hà Nội) là cựu sinh viên ngành Y học dự phòng của trường Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ về hành trình apply để giành học bổng của mình Linh cho biết bước vào năm cuối, Linh nhận thấy ngành Y học dự phòng ở Việt Nam không có nhiều định hướng rõ ràng như ngành Y khoa. Sau thời gian suy nghĩ, Thảo Linh quyết định thử sức apply đi du học khi bắt đầu bước vào năm cuối đại học.

Nữ sinh bắt đầu bằng lùng sục khắp các trang mạng, lên danh sách ngành, trường, quốc gia mong muốn, tìm hiểu và đọc kỹ các yêu cầu, mức học bổng. Để hiểu hơn về các ngành học, Linh còn kết nối với anh, chị đi trước nhờ hỗ trợ dù không hề quen biết.

Song song với đó, cô nàng cũng cấp tốc thi chứng chỉ IELTS và đạt 7.0. Trong quá trình tìm hiểu Linh nhận thấy phần lớn các học bổng toàn phần từ Chính phủ đều yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc, trong khi Linh lại không đảm bảo. May mắn đã mỉm cười khi nữ sinh tìm thấy học bổng của Chính phủ Bỉ khi chỉ khuyến khích kinh nghiệm chứ không bắt buộc. Chớp lấy cơ hội Linh nhanh chóng nộp hồ sơ ứng tuyển ngành Dịch tễ học, đồng thời apply thêm đến hơn 10 trường khác ở Châu Âu.

Chia sẻ về bài luận, Linh cho biết đây là phần chiếm nhiều thời gian nhất. Nhờ sự giúp đỡ của một số thầy cô học tập, nghiên cứu ở nước ngoài Thảo Linh xin định hướng, lời khuyên để hoàn chỉnh bài luận một cách chỉn chu nhất.

Giành học bổng thạc sĩ chỉ sau nửa năm tìm hiểu và chuẩn bị Linh bày tỏ rất bất ngờ với khả năng của bản thân. "Mình thậm chí không thể tin nổi vì phải đến năm cuối đại học mới quyết định du học và chỉ có khoảng 6 tháng để vừa tìm hiểu, vừa chuẩn bị hồ sơ", Linh nói.

Đến hiện tại, khi đã bắt đầu những buổi học đầu tiên ở Bỉ, Thảo Linh vẫn không thể tin bản thân vừa trải qua một hành trình chinh phục ước mơ học bổng đáng tự hào.

Chia sẻ về lý do lựa chọn học tại Đại học Antwerp Bỉ, Linh cho biết do đây là học bổng có giá trị cao đến từ Chính phủ và bản thân đáp ứng đảm bảo yêu cầu của học bổng. Theo đó, ngoài học bổng toàn phần trên Linh còn trúng tuyển một số trường ở Hà Lan và Anh với mức hỗ trợ 20-50% học phí.

Hiện tại cuộc sống của du học sinh có một vài thử thách với cô gái Việt. Về vấn đề học tập, đây là lần đầu tiên Linh được tiếp xúc với môi trường học tập 100% bằng tiếng Anh, nhưng may mắn với vốn kiến thức vững vàng cô nàng đã nhanh chóng bắt kịp và làm quen với cách học.

Tuy vậy, điều khiến Linh choáng ngợp nhất là khối lượng bài tập, deadline dày đặc. Đặc biệt là giảng viên đòi hỏi khả năng tự học, tự đọc của học viên rất cao, thậm chí nhiều khi các lịch bị trùng nhau khiến Linh trở tay không kịp. Cô cho biết nếu ở Việt Nam hoàn toàn có thể “gánh” một cách nhẹ nhàng các phần bài tập được giao thì khi sang Bỉ đây lại là điều khiến cô nàng khá chật vật.

Linh cùng các bạn người Việt Nam tham dự chương trình “Get Together Night” tổ chức cho những người được học bổng VLIR-UOS.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, những năm học đại học Thảo Linh luôn được bố mẹ chăm sóc tận tình, chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ. Sống tự lập ở một đất nước mới, Linh cũng nhận thấy mình còn rất vụng về trong việc nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân.

“Mới sang đây mình khá hào hứng khi lần đầu tiên được tự do làm điều mình muốn, tự sắm sửa đồ cho căn phòng của mình, tự nấu ăn. Tuy nhiên vào thời điểm ngập đầu trong deadline, khi đó mình chỉ ao ước được mẹ nấu cho bữa cơm để ăn”, nữ sinh tâm sự.

Ngược lại, cô nàng cảm thấy khá may mắn khi sang Bỉ gặp được rất nhiều người Việt để kết bạn, giao lưu. Linh chia sẻ có một cô bạn thân cùng giành được học bổng, cả hai thường đi du lịch với nhau để xả stress. Họ cũng đã trải nghiệm tại các quốc gia ở Châu Âu như Pháp, Hà Lan, Đức.

Ngoài học tập, Linh cùng bạn thân dành thời gian đặt chân đến một số quốc gia ở Châu Âu.

Nhắc đến điều bản thân cảm thấy bất ngờ nhất Linh không ngần ngại nói: “Có lẽ là sự trưởng thành của chính mình. Mình không nghĩ rằng một ngày mình có thể sống tự lập ở một đất nước không phải Việt Nam.

Mình không nói trước bất kể điều gì vì thời gian học kéo dài 2 năm, chắc chắn những kỳ học sau này bản thân sẽ áp lực, mệt mỏi hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhưng mình tin rằng bản thân sẽ luôn cố gắng trau dồi, nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả xứng đáng”.

Nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang ấp ủ ước mơ du học, Linh nói: “Just do it”. Theo cô nàng bất cứ ai cũng có thể chinh phục được con đường du học nếu xác định rõ ràng được mục tiêu, định hướng, hãy vững tin vào bản thân và bắt tay vào làm càng sớm càng tốt.