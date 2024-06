Nữ sinh Sư phạm sở hữu bảng thành tích “khủng”, được tuyển thẳng vào lớp Cao học

Điểm 10 khóa luận tốt nghiệp, được tuyển thẳng lớp Cao học của trường

Niềm đam mê Văn học của Hằng được chắp cánh từ những năm cấp hai, khi cô giáo dạy văn nhận ra năng khiếu và tình yêu đặc biệt của nữ sinh dành cho môn học này. Nhờ sự dìu dắt tận tình từ cô, Hằng được định hướng và phát triển năng khiếu của mình một cách chuyên sâu.

“Mình luôn trân trọng và biết ơn cô giáo vì đã truyền cho mình tình yêu với những con chữ, dù thời điểm đó bản thân còn ngẫu hứng và chưa thực sự chăm chỉ, nỗ lực”, Hằng chia sẻ.

Bên cạnh cô giáo, ông ngoại cũng là người truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê Văn học trong Hằng. Ông là người dẫn dắt cô gái trẻ khám phá kho tàng tri thức phong phú từ lịch sử đến hiện đại. Tủ sách đồ sộ và những câu chuyện ông kể đã khơi gợi trí tưởng tượng và thôi thúc Hằng say mê đọc sách, khám phá thế giới để thấu hiểu bản thân: “Tủ sách của ông đa dạng thể loại và ông cũng dành nhiều thời gian để nói, kể cho mình nghe về những câu chuyện, khuyến khích mình đọc thật nhiều sách để có thể hiểu hơn về thế giới, về chính bản thân mình.”

Mang theo trái tim rực lửa đam mê văn học, Hằng đặt chân đến cánh cổng Đại học với ước mơ chinh phục những đỉnh cao tri thức. Tại đây, nữ sinh 2K2 nhanh chóng khẳng định bản thân là một sinh viên tiên phong, gương mẫu cùng bảng thành tích học tập vô cùng ấn tượng. Hiện tại, cô nàng xứ Nghệ đang theo học lớp Chất lượng cao khoa Ngữ Văn - nơi quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Hằng đã đạt được GPA cao ngất ngưởng: 3.85/4.0 và gặt hái nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học danh giá. Được biết, nữ sinh tài năng đang dành trọn tâm huyết cho lĩnh vực nghiên cứu Hán Nôm - một mảng nghiên cứu khó nhằn mà nhiều sinh viên thường "xa lánh".

"Trước đây, mình luôn nghĩ nghiên cứu là một công việc khô khan, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn và trình độ chuyên môn cao", Hằng chia sẻ. "Tuy nhiên, quan niệm đó đã hoàn toàn thay đổi khi mình tham gia NCKH."

Những ngày đầu, Hằng cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, cô nàng dần nhận ra những thiếu sót của bản thân và hoàn thiện kỹ năng trình bày, triển khai nội dung.

Trải qua quá trình "bắt tay" với NCKH, Hằng được tiếp xúc nhiều hơn với những bài luận chuyên sâu, đồng thời những nghiên cứu của cô nàng cũng nhận được đánh giá cao từ thầy cô. Nhờ đó, Hằng có cơ hội nâng cấp đề tài lên bậc cao hơn, học hỏi được nhiều hơn từ giảng viên hướng dẫn và hội đồng cấp Khoa, cấp Trường.

"Mình nhận ra mình thích nghiên cứu, mình vui sướng mỗi khi nhận ra một điểm mới trong vấn đề mà mình theo đuổi. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, với mình, làm NCKH vẫn không phải công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tâm huyết cao ở người thực hiện."

Dự án NCKH đầu tay của Hằng với đề tài " Xây dựng hệ thống bài tập phần cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán và thiết kế trang web BYL - Break your limitations" đã nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng chấm điểm. Nhờ đề tài sáng tạo và thiết thực, Hằng cùng các cộng sự đã xây dựng thành công hệ thống bài tập phong phú, đa dạng về hình thức và nội dung, đồng thời phát triển trang web học tập với nhiều tiện ích hỗ trợ sinh viên trong quá trình tiếp cận môn học Hán Nôm. Thành quả này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên hiện tại mà còn được các khóa sinh viên sau tiếp tục sử dụng như một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Đề tài của Hằng cùng cộng sự đã xuất sắc đạt giải Nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, giải Nhì giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường và giải Ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp toàn quốc.

Khóa luận tốt nghiệp vừa bảo vệ của Hằng tập trung vào khía cạnh ngôn ngữ của "Tân biên Truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú", được đánh giá là tác phẩm văn xuôi chữ Nôm đầu tiên hiện còn nguyên vẹn của Việt Nam. Với bài làm công phu được nghiên cứu kĩ càng (khóa luận của Hằng có độ dày 2323 trang), cô nàng đã đi sâu tìm hiểu tác phẩm có cấu trúc theo lối song ngữ Hán - Nôm (gồm 4 quyển, 20 truyện), tập trung vào khía cạnh nguồn gốc và văn hóa của ngôn ngữ. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và tư duy khoa học sắc bén, Hằng đã hoàn thành xuất sắc đề tài, nhận được đánh giá cao từ hội đồng chấm điểm và đặc biệt là giảng viên phản biện chính. Hội đồng và giảng viên hướng dẫn đánh giá cao về tiềm năng nghiên cứu Ngữ văn Hán Nôm, ngôn ngữ của nữ sinh và khuyến khích cô nàng tiếp tục theo đuổi đam mê học thuật. Đề tài đã giúp nữ sinh chinh phục điểm 10 tuyệt đối từ Hội đồng chấm khóa luận.

Năng nổ trong hoạt động ngoại khóa

Không chỉ là một sinh viên xuất sắc với thành tích học tập ấn tượng, Hằng còn là một cán bộ Đoàn - Hội năng động, nhiệt huyết, luôn tiên phong trong các hoạt động của trường. Tham gia hoạt động ngoại khóa, Hằng có cơ hội "đi nhiều, trải nghiệm nhiều", có cơ hội gặp gỡ những con người thú vị từ mọi miền đất nước.

Cô nàng từng tham gia nhiều hoạt động trong CLB hiến máu nhân đạo, là Phó chủ nhiệm dự án “Tủ sách Trong Veo” – dự án Tình nguyện vì giáo dục (thuộc V.E.O), tham gia và tổ chức các hoạt động xây dựng thư viện, tặng quà ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, kết nối và hợp tác tổ chức các hoạt động hàng tuần tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn,…

“Nói đến kỷ niệm đẹp, mình nghĩ đến những chuyến đi hoạt động của mình cùng Tủ sách Trong Veo khi tổ chức các hoạt động xây dựng thư viện, tặng quà ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, kết nối và hợp tác tổ chức các hoạt động hàng tuần tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn,… Đặc biệt, ở Thụy An, Ba Vì, mình được cùng hoạt động với thần tượng của mình - Sơn Tùng M-TP trong chuỗi hoạt động “Dreams in the sky”, đây là người mà mình luôn yêu mến từ những năm cấp 2, cuộc gặp gỡ khiến mình cảm nhận sự tử tế, tình yêu trẻ và sự thân thiện của anh Tùng, hôm đó mình cũng được nói chuyện và hỗ trợ thần tượng của mình tham gia hoạt động cùng các bạn trẻ trong trung tâm nữa”, Hằng bồi hồi nhớ lại.

Nữ sinh luôn tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh những kỷ niệm đẹp đẽ, Hằng còn trân quý những khoảnh khắc ý nghĩa khi được mang niềm vui đến cho các em nhỏ. Nụ cười rạng rỡ của các em bé vùng cao, ánh mắt háo hức mong chờ của các em bé tại viện Nhi khi Hằng tham gia hoạt động chính là động lực to lớn thúc đẩy cô nàng cống hiến và cho đi nhiều hơn nữa.

Theo Hằng, điều khó khăn nhất trong việc hoạt động ngoại khóa chính là việc đấu tranh để “giữ lửa” nhiệt huyết. "Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, bản thân mình cũng phải đấu tranh để giữ được cái nhiệt ban đầu", Hằng tâm sự. Giữ lửa nhiệt huyết cho chính mình và cho cả tập thể là một thử thách không hề dễ dàng, vì vậy, trên cương vị một người lãnh đạo, cô nàng luôn trăn trở làm thế nào để các thành viên trong nhóm không cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt trong các hoạt động chung.

Hiểu được điều này, nữ sinh luôn nỗ lực tạo ra sự hứng thú và gắn kết cho mọi người. Cô nàng thường xuyên tổ chức các sự kiện cố định, những chuyến đi tình nguyện đến những vùng cao xa xôi để tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, ý nghĩa. Qua đó, các thành viên trong nhóm có cơ hội gắn kết, thấu hiểu nhau hơn và cùng nhau lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.

Hằng trải lòng: "Mình tin rằng, để duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện, điều quan trọng là phải luôn sáng tạo, đổi mới và tạo ra những trải nghiệm thú vị cho các thành viên. Chỉ khi bản thân mình và mọi người đều cảm thấy hứng thú và gắn kết, chúng ta mới có thể lan tỏa yêu thương một cách hiệu quả nhất."

Mang trong mình khát vọng tri thức, Hằng ấp ủ dự định tiếp tục theo đuổi chương trình Cao học để thỏa mãn đam mê nghiên cứu và khám phá khoa học. Quyết định này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, thầy cô và bạn bè, tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa “xê dịch”, Hằng mong muốn khám phá những vùng đất mới để gieo mầm yêu thương đến những nơi mình đặt chân đến. Sau khi hoàn thành việc học, nữ sinh hy vọng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện, “gieo mầm yêu thương” đến những vùng đất mới.

Ảnh: NVCC