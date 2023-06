Nữ sinh sở hữu loạt thành tích đáng nể

Nữ sinh Dương Phan Hiệp My, quê Quảng Ngãi, hiện là sinh viên năm 3 Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. My sở hữu loạt thành tích "khủng" như IELTS 8.0, TOEIC 975, từng nhận Học bổng trao đổi SEED 2023 do chính phủ Canada tài trợ và vừa nhận Học bổng thực tập trực tuyến ngắn hạn (Virtual Micro-internship) cùng các doanh nghiệp/tổ chức đa quốc gia và New Zealand, đồng triển khai bởi Tổ chức Giáo dục New Zealand (ENZ) và Đại học Auckland (University of Auckland).

Trước đó, My cũng là sinh viên duy nhất của trường và là một trong hai sinh viên của Đại học Quốc Gia TP.HCM nhận được học bổng toàn phần tham dự Chương trình TF LEaRN tại trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore và Đại học Thái Lan Mahidol năm 2023; là 1 trong 9 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng toàn phần tham dự Youth Ecosperity Dialogue 2023 tại trường Singapore Management University, Singapore; nhận học bổng nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore Trợ lý nghiên cứu, trợ giảng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Quốc tế.

Dương Phan Hiệp My, hiện là sinh viên năm 3 Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, cô là nữ sinh 5 tốt cấp trường năm học 2020-2021 và nhận Học bổng toàn phần Trường Đại học Quốc tế vì trước đó là thủ khoa điểm thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT Quảng Ngãi 2020.

Chia sẻ về bí quyết học để trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh và loạt thành tích đáng nể trên, My tiết lộ: "Đối với trường hợp của em, em đặt mục tiêu nắm chắc kiến thức nền. Bằng việc hiểu sâu và chắc chắn về cơ bản, em có thể tự tin đối mặt với những câu hỏi dễ và sau đó tiếp tục vượt qua những câu hỏi khó hơn.

Còn để giành học bổng của trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia TP.HCM, bản thân mỗi học sinh phải tìm hiểu rõ phương thức xét tuyển và sau đấy là cố gắng phấn đấu đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn của từng phương thức. Và quan trọng là có tâm thế vững vàng, dù kết quả có không như mong đợi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng".

Không chỉ học giỏi, Dương Phan Hiệp My còn dành thời gian tham gia các hoạt động như gia sư tiếng Anh tình nguyện cho trẻ em yếu thế, tham gia hiến máu, hiến tóc cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, gây quỹ và thăm các trẻ em khuyết tật, miền núi, các hộ nghèo.

My tích cực tham gia các hoạt động. Ảnh: NVCC

Đam mê Quản trị kinh doanh

Sở hữu IELTS 8.0, TOEIC 975, khi được hỏi về việc phụ huynh Việt Nam đang bị nhận xét là "cuồng" chứng chỉ ngoại ngữ, My đưa ra ý kiến: "Bản thân em có hứng thú với các môn liên quan đến lĩnh vực quản trị, marketing và kinh tế. Khi có sự tò mò, mong muốn hiểu thêm về lĩnh vực nào đó thì em tin rằng mỗi người chúng ta sẽ chủ động trở nên chăm chỉ hơn để trau dồi kiến thức.

Quan điểm về việc học tiếng Anh và chứng chỉ tiếng Anh có thể khác nhau giữa các cá nhân. Khi đã là quan điểm thì em nghĩ không có câu trả lời đúng hay sai. Quan trọng nhất là các bạn học sinh, sinh viên nên tự đánh giá và xác định giá trị của việc học tiếng Anh trong cuộc sống và sự nghiệp tương lai của mình để có định hướng đúng đắn".

Với niềm đam mê quản trị kinh doanh, My giành nhiều học bổng trong nước và quốc tế. Ảnh: NVCC

My cũng cho hay chọn học quản trị kinh doanh vì đây là một ngành học đa diện, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý: "Em thấy rằng quản trị kinh doanh là sự kết hợp giữa kiến thức về kinh tế, quản lý, marketing và khả năng tư duy chiến lược. Em thấy rằng học tập trong ngành này sẽ giúp em phát triển các kỹ năng quan trọng như lãnh đạo, quản lý dự án và phân tích kinh doanh".

Được biết mới đây, My đã nằm trong top 60 sinh viên Việt Nam thực tập cùng doanh nghiệp New Zealand. "Em rất háo hức với cơ hội thực tập lần này để có thể trải nghiệm môi trường làm việc tại các doanh nghiệp quốc tế. Mục tiêu của em là học hỏi những phương pháp làm việc hiện đại, nâng cao khả năng làm việc đa văn hóa và trở thành một nhân sự chất lượng trong lĩnh vực của mình.

Kế hoạch tương lai của em là trong tháng 9, em sẽ đi tham gia trao đổi theo học bổng SEED tại Canada. Sau khi hoàn thành chương trình trao đổi, em sẽ trở về và tiếp tục hoàn thành chương trình cử nhân của mình tại trường Đại học Quốc tế. Trong tương lai, em mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và đồng thời tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng", My cho hay.