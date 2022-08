Nước mắt người thân từ biệt 3 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ

Sáng nay 5/8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.