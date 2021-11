Nutifood hợp tác độc quyền đưa 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên về Việt Nam

Những cô bò ăn cỏ tự nhiên, dạo chơi quanh năm trên những cánh đồng mênh mông tại New Zealand

Đây là nhãn hiệu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận sử dụng 100% sữa New Zealand Bò ăn cỏ tự nhiên, đánh dấu sự hợp tác giữa Nutifood với Fonterra - công ty sữa được 10.000 nông dân New Zealand sở hữu.

Cái bắt tay chiến lược giữa Nutifood và Fonterra

Từ lâu, New Zealand là đất nước nổi tiếng về ngành sản xuất và chăn nuôi bò sữa với phương pháp chăn thả tự nhiên, cung cấp nguyên liệu sữa cho hơn 140 quốc gia trên khắp thế giới. Sữa New Zealand không chỉ thơm ngon, giàu dinh dưỡng mà còn an toàn về chất lượng, nên được hàng triệu người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng và tin cậy sử dụng, trong đó có Việt Nam.

Với mong muốn mang lại những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) đã bắt tay hợp tác với Fonterra - công ty được 10.000 hộ nông dân nuôi bò sữa tại New Zealand sở hữu, để đưa 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên, một trong các nguồn sữa tốt nhất thế giới, về Việt Nam.

NutiMilk 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên, sản phẩm vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng

Chia sẻ về cái bắt tay chiến lược này, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: "Trong hơn 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác để tạo đột phá về mặt chất lượng, mang những tinh hoa về dinh dưỡng của Việt Nam và thế giới phục vụ cho người tiêu dùng Việt. Hợp tác với Fonterra - công ty được 10.000 hộ nông dân nuôi bò sữa tại New Zealand sở hữu, một đối tác lớn, uy tín trên khắp toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh cho ra đời các sản phẩm "quốc dân" chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mọi người, mọi nhà bên cạnh các sản phẩm đặc trị. Đó cũng chính là cam kết của Nutifood trong hành trình nâng cao tầm vóc Việt".

Nhận định về sự hợp tác với Nutifood trong việc sử dụng 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên cho ngành hàng sữa nước tại thị trường Việt Nam, ông Hamish Gowans, Tổng giám đốc NZMP Đông và Nam Á của Fonterra chia sẻ: "Chúng tôi hân hạnh cung cấp nguyên liệu sữa New Zealand từ bò ăn cỏ tự nhiên chất lượng cao cho Nutifood để cung cấp dinh dưỡng tốt cho hàng triệu người Việt Nam. Thế mạnh của chúng tôi là phát triển các nguyên liệu và giải pháp sáng tạo cùng với các tiêu chuẩn chất lượng cao cho phép chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất thực phẩm và dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới như Nutifood, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng".

NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên

NutiMilk là nhãn hiệu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận sử dụng 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên. Sản phẩm có hương vị thơm ngon với hàm lượng dinh dưỡng cao được sản xuất từ nguồn sữa nhập khẩu 100% do Fonterra - công ty sữa được 10.000 nông dân New Zealand sở hữu - cung cấp. Đây là một trong các nguồn sữa tốt nhất thế giới, đến từ những cô bò khỏe mạnh, được ăn cỏ tự nhiên 350 ngày/năm.

Tại New Zealand, bò được dạo chơi trên những cánh đồng cỏ với thức ăn chính là các loại cỏ tự nhiên. New Zealand có hệ thống luật pháp nghiêm ngặt chống lại việc nhân giống và trồng cỏ biến đổi gen, do đó, cỏ cho bò ăn luôn xanh, sạch, tươi ngon và giàu dưỡng chất. Người nông dân New Zealand có kinh nghiệm chăn nuôi từ nhiều thế hệ với lịch sử hơn 100 năm về quản lý và chăm sóc bò sữa, chung sống với bò như những người bạn. Mỗi ngày, bò thường được vắt sữa khoảng hai lần, lần đầu tiên thường vào khoảng 4 giờ sáng. Sau khi được thu nhận từ trang trại, sữa được vận chuyển ngay đến những cơ sở sản xuất gần đó để xử lý trong vòng vài giờ để đảm bảo độ tươi ngon.

"Những con bò của chúng tôi ở ngoài trời quanh năm, gặm cỏ trên bãi cỏ tươi tốt và tạo ra dòng sữa thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Chúng tôi tự hào đem nguồn sữa bò ăn cỏ tự nhiên của nông dân New Zealand đến tay người tiêu dùng Việt Nam", anh Alex Campbell, chủ trang trại tại Otago, ở Đảo Nam của New Zealand chia sẻ cảm nhận về sự hợp tác với Nutifood.

Sau khi ký kết hợp tác với Fonterra, Nutifood đã chính thức ra mắt sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên vào cuối tháng 8.2021 tại thị trường Việt. Sản phẩm có hương vị không đường và ít đường để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Hiện sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên được phân phối tại hệ thống các cửa hàng bán lẻ và một số siêu thị trên toàn quốc.

Với mong muốn đồng hành cùng các gia đình trên chặng đường ổn định cuộc sống trở lại sau lần bùng phát dịch Covid-19 thứ 4, Nutifood giảm giá 15% liên tục trong vòng 6 tháng cho sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên, áp dụng từ ngày 1/11/2021 trên phạm vi toàn quốc. Thông qua chương trình ưu đãi trợ giá, Nutifood hy vọng sẽ san sẻ được nỗi lo lắng của các bà mẹ trong thời điểm khó khăn, đem đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, giúp cho cả gia đình luôn khỏe mạnh hậu Covid-19.