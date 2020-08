NutiFood xanh hóa nhà máy, phát triển bền vững

Chương trình được bảo trợ bởi Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Công thương và Tổng cục Môi trường nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển nền kinh tế xanh, bền vững.



Để đạt được những giải thưởng này, NutiFood đã đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức. Trong đó, đáng chú ý là 2 tiêu chí: Đầu tư công nghệ tiên tiến trong việc xử lý chất thải và Sử dụng công nghệ tái chế hiệu quả vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến môi trường. Với những tiêu chí này, NutiFood đã đáp ứng toàn diện nhờ quy trình quản lý khoa học và chặt chẽ.

NutiFood được vinh danh "Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững", đồng thời, nhà máy NutiFood Bình Dương đón nhận giải thưởng "Top 10 Nhà máy xanh thân thiện" cùng với các thương hiệu lớn như C.P Việt Nam, Thành Thành Công – Biên Hòa, Yến Sào Khánh Hòa, Vicem Hà Tiên…

Cụ thể, NutiFood áp dụng công nghệ hiện đại trong việc xử lý chất thải, do đó, nước thải đầu ra đều đạt loại A, không gây bất cứ tác động nào đến môi trường. Đồng thời, 100% dây chuyền sản xuất của nhà máy NutiFood đều được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, truyền thông tin dữ liệu trực tuyến đến Sở Tài nguyên - Môi trường. Ngay cả bao bì cũng được NutiFood sử dụng sản phẩm từ Tetra Park (Thụy Điển) và Combibloc (Đức), trên bao bì có chứng nhận bảo vệ rừng từ tổ chức FSC (Forest Stewardship Council)…



Đáng chú ý, NutiFood còn tham gia sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) cũng như đóng góp kinh phí để xây dựng và vận hành Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn Đại học Quốc gia TP.HCM. Với những hoạt động thiết thực này, NutiFood đã thể hiện vai trò tiên phong và tích cực trong việc thúc đẩy nền kinh tế "xanh" song hành với việc bảo vệ môi trường.

Bác sĩ Trần Thị Lệ - Tổng Giám đốc NutiFood cho biết: "Giải thưởng 'kép' này một lần nữa cho thấy những nỗ lực của NutiFood trong việc kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, đồng thời củng cố những giá trị mà công ty đã đạt được trong suốt hành trình 20 năm phát triển và vươn tầm quốc tế. Tất cả đều bám sát chiến lược 'Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững' mà NutiFood đã và đang theo đuổi".

Không chỉ xanh và thân thiện, nhà máy NutiFood còn được đánh giá là hiện đại tầm quốc tế với hệ thống dây chuyền sản xuất được nhập khẩu từ các thương hiệu lớn như Wolf, Ruberg, GEA, KHS (Đức), Shibuya (Nhật), Tetra Park (Thụy Điển). Năm 2017, NutiFood tiếp tục nâng cấp toàn bộ dây chuyền chủ lực từ các nhà sản xuất châu Âu nhằm đáp ứng công suất mở rộng không ngừng của nhà máy.

Một góc nhà máy NutiFood Bình Dương với dây chuyền công nghệ hiện đại

Ưu điểm của hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại là tính tự động gần như tuyệt đối, không cần sự can thiệp nhiều của nhân công và hơn hết là được ứng dụng công nghệ "không khói", hạn chế tối đa phát thải ra môi trường. Nhờ đó, NutiFood đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ và Việt Nam về Quản lý chất lượng (ISO 9001), An toàn Thực phẩm (FSSC 22000 - một trong những chứng nhận quốc tế thuộc GFSI (Global Food Safety Inititive) và bảo vệ môi trường (ISO 14001...).



Vì thế, NutiFood vượt qua sự kiểm định khắt khe của FDA - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào đầu năm 2018 để chinh phục thành công "tấm visa" vào Mỹ, mở đường cho hành trình sữa NutiFood đến với xứ sở cờ hoa và nhiều quốc gia khác.

Năm 2019, nhà máy NutiFood tiếp tục vượt qua sự kiểm định của Walmart - tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới khi đạt loại A ở tất cả 13 tiêu chí trách nhiệm xã hội BCSI (Bussiness Social Compliance Inititive) do Walmart chỉ định; đáp ứng yêu cầu khắt khe của Walmart về quy trình an ninh hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Tất cả những điều này là lý do để Walmart tin tưởng bắt tay với NutiFood và đưa sản phẩm sữa đậu nành Nuti vào 450 chi nhánh của Walmart tại Trung Quốc. Điều này cho thấy nhà máy NutiFood không chỉ xanh mà còn hiện đại, an toàn, chuẩn quốc tế, phục vụ hàng triệu người tiêu dùng.