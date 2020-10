Ô tô sử dụng động cơ hybrid có trở thành xu hướng mới ở Việt Nam?

Khó khăn của ô tô dùng động cơ hybrid ở nước ta

Xe hybrid đang trở thành xu hướng chung của thị trường ô tô toàn cầu khi hàng loạt các thương hiệu xe ô tô lớn trên thế giới đang cùng nhau tham gia vào cuộc đua ra mắt xe hybrid như: Toyota, Tesla, Lexus, Porsche... Ô tô hybrid đã xuất hiện ở nước ta cũng đã khá lâu rồi, nhưng tại sao đến thời gian gần đây mới được mọi người quan tâm hơn? Liệu động cơ điện và hybrid có thể trở thành những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng?

Pin là một bộ phận quan trọng của hệ thống Hybrid.

Thật sự xe hybrid chỉ là sự lựa chọn của số ít người dùng. Thậm chí, xe Hybrid còn bị xếp vào phân khúc xe "sang" với giá bán tương đối cao cùng chi phí sử dụng lớn do chưa có hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng rộng rãi.

Đơn cử như một bộ pin của Toyota Highlander Hybrid 2015, dù rất hiếm khi hỏng hóc, có mức giá thay thế tham khảo tại nước ngoài khoảng 6.350 USD (144 triệu VNĐ). Với những mẫu xe Hybrid của các thương hiệu hạng sang như Lexus, Porsche hay BMW số tiền này có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Bộ điều khiển động cơ hybrid sẽ tính toán dựa vào tốc độ và điều kiện đường sá, sẽ quyết định khi nào dùng động cơ đốt trong, khi nào dùng motor điện, khi nào dùng song song cả hai và khi nào sạc điện vào pin để tối ưu hiệu năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhưng trung bình quãng đường di chuyển bằng xe ô tô hàng ngày của người Việt không cao, chỉ vài chục km. Lượng nhiên liệu tiết kiệm được chưa đủ thuyết phục khi so sánh với khoản chi phí mua và sử dụng lớn nói trên. "Một tiền gà, ba tiền thóc" cũng là lý do khiến người dùng chưa thật sự an tâm khi chọn xe điện.

Các trạm sạc xe điện ở Việt Nam vẫn còn khan hiếm.

Vấn đề tiếp điện cho xe và rác thải pin của xe khi hết hạn sử dụng, cũng là một lỗi lo lớn đối với người sử dụng và nhà nước. Khi các trạm sạc điện thật sự không phổ biến, vẫn còn quá ít tại các thành phố cũng như cả nước. Về rác thải pin khi hết hạn sử dụng thì còn gây ô nhiễm và độc hại hơn nhiều so với rác thải xăng dầu. Tiếp điện cho xe cũng là một lỗi lo lớn với người sử dụng, khi các trạm sạc điện tại nước ta thật sự vẫn còn quá ít, không phổ biến như ở các nước trên thế giới.



Phải bao lâu nữa thì ô tô sử dụng động cơ điện và hybrid mới thật sự trở thành xu hướng hàng đầu tại nước ta?