"Ôm giữ không gian", cuốn sách chữa lành cho những trái tim tan vỡ

"Ôm giữ không gian" (tựa tiếng Anh: "The art of Holding Space") là tác phẩm nổi bật của Heather Plett. Tại Việt Nam, sách do Ngô Thanh Huyền chuyển ngữ, Vũ Phi Yên - Đinh Hoàng Hiệp hiệu đính. Gần 400 trang sách đưa bạn đọc bước vào một hành trình lạ lùng, cuốn hút mà hữu ích để khám phá sức mạnh nội tâm, tự tin mở rộng khối óc, mạnh dạn kết nối trái tim, thêm vững vàng đôi tay để nâng niu, trân trọng những mối quan hệ ý nghĩa.



Khái niệm mới mẻ "Ôm giữ không gian" do Heather Plett đúc kết từ những biến cố trong cuộc sống. Đây chính là phương pháp thực hành cơ bản nhằm trao đi không gian yêu thương không phán xét, đồng thời giữ vững các ranh giới cần thiết của bản thân để hướng đến một tương lai bền vững, bình an trong thế giới ngày càng "phẳng" hơn mà cũng lắm bất ổn hơn.

Giữ vững tâm thế và thái độ, hành xử phù hợp là cần thiết để đem đến tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ vừa vặn và hiệu quả nhất cho người cần. Khi song hành cùng ai đó vượt qua những đớn đau, mất mát cũng là chặng đường cho chính ta học hỏi, lớn mạnh không ngừng. Sách giúp ta nhận thức tầm quan trọng của sự hiện diện, cách thức bao bọc và thấu cảm với người khác, nhất là trong thời khắc u tối hay các bước ngoặt khó khăn của họ.

Dịch giả Ngô Thanh Huyền đã có nỗ lực lớn để chuyển tải chính xác khối lượng nội dung phong phú mà vẫn giữ từng câu chữ mềm mại, gần gũi, tự nhiên nhất. Sách gần như là một công trình được nghiên cứu, chắt lọc đầy tâm huyết qua thời gian dài, chứa đựng hàm lượng kiến thức khoa học lớn, những câu chuyện người thật - việc thật sinh động… Những bài học về cách sống chưa bao giờ là đủ. "Ôm giữ không gian" là món quà tinh thần đáng quý để trao tặng nhau, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều áp lực bủa vây và thách thức không ngừng.

Năm 2020, Plett cho ra mắt cuốn sách "Ôm giữ không gian". Tác phẩm ngay lập tức tạo tiếng vang, giành được giải thưởng sách Nautilus của Canada dành cho những cuốn sách thúc đẩy phát triển tinh thần, thay đổi xã hội.

“Ôm giữ không gian nghĩa là chúng ta sẵn lòng đồng hành cùng ai đó hoặc một nhóm người nào đó xuyên suốt hành trình đi qua ngưỡng chuyển giao của họ. Chúng ta làm điều này mà không khiến họ cảm thấy mình không xứng đáng, không cố gắng sửa chữa họ, cũng như không cố tác động tới kết quả của việc chuyển hóa. Thay vào đó, chúng ta đến bên họ với trái tim rộng mở, trao đi sự hỗ trợ vô điều kiện và buông bỏ sự phán xét cùng nhu cầu kiểm soát của chính mình”, Plett viết.

“Bằng lòng trắc ẩn và thấu hiểu sâu sắc, Heather Plett đã xoa dịu tổn thương của riêng mình thông qua những chia sẻ đầy dũng cảm và chân thành. Quyển sách là món quà tuyệt diệu cho một thế giới hỗn loạn và đích xác là điều chúng ta cần ngay lúc này”, Tiến sĩ Robin Youngson, tác giả cuốn Time to Care: How to Love Your Patients and Your Job, viết.



“Cuốn sách giàu lòng nhân ái này có khả năng thay đổi mãi mãi cách chúng ta thể hiện với nhau. Bạn hãy đọc, cảm nhận và thực hành”, nhà làm phim tài liệu Alana Sheeren nhận xét.

Rất nhiều mỹ từ được dành cho tác phẩm của Plett. Điều đó không có gì lạ khi câu chuyện chính là đúc kết từ trải nghiệm của tác giả với liên tiếp những biến cố trong đời. Bạn có thể đọc một lèo hết cả cuốn sách nhưng sau đó lại muốn lật giở từng chương để nghiền ngẫm suy ngẫm của tác giả.

Mất cha đột ngột sau tai nạn, chứng kiến mẹ ra đi trong bất lực, chăm sóc cho chồng trầm cảm với hai lần tự tử, mất một đứa con do thai lưu… là những điều Plett phải trải qua, chưa kể tới khó khăn tài chính, công việc.

Trong hành trình ấy, Plett nhiều lúc phải bước đi đơn độc. “Tôi đã trải qua hành trình 10 năm bước qua ngưỡng chuyển giao trong nỗi cô đơn cùng cực. Tôi khao khát một ai đó có thể chia sẻ những điều tôi đang chịu đựng để bước tiếp, ai đó giúp tôi tìm ra tia sáng của cuộc hành trình. Nhưng hầu như mỗi khi cố gắng chia sẻ với bạn bè, người thân về chuyện ấy, tôi đều vấp phải sự ngờ vực và thậm chí là ngó lơ hoàn toàn… Trong phần lớn thời gian, chính tôi cũng cảm thấy không thể hiểu được mình”, tác giả tâm sự.

Nhưng tới một ngày, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm, Plett đã nhận ra rằng bà đã quá mải mê ôm giữ không gian cho người khác, tập trung vào nhu cầu của họ mà bỏ quên chính mình. Quá trình để hiểu rõ nhu cầu của bản thân với Plett không hề dễ dàng. “Có những ngày tôi nằm bẹp trên sàn vì những điều chưa được chữa lành”, bà nhớ lại.

Từng chút một, niềm vui quay trở lại với Plett khi vẫn còn những người sẵn sàng “ôm giữ không gian” cho bà. Anh chị em ruột thịt là chỗ dựa cho Plett khi cần tiếng cười, sự an ủi. Ba cô con gái tha thứ cho Plett những khi bà lạc lối hay các cộng sự luôn hỗ trợ, những người bạn cổ vũ động viên, cho bà một nơi an trú, chuẩn bị trà bánh để bà có thể tập trung ngồi viết sách.

Để từ đó, nữ nhà văn có thể như con sâu bướm từ bỏ ẩn núp tổ kén tối tăm, khép kín trở thành một chú bướm cất cánh bay đi.