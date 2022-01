Omicron phiên bản 'tàng hình' được đánh giá là lây lan nhanh hơn đáng kể

BA.2 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn BA.1. Ảnh: Getty

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã cảnh báo rằng dòng phụ BA.2 của Omicron, được coi là một biến thể Covid-19 "tàng hình", dường như có những lợi thế nhất định so với chủng BA.1. Cụ thể, UKHSA cho biết tốc độ phát triển của BA.2 nhanh hơn so với BA.1, theo dữ liệu thu thập từ tất cả các vùng của nước Anh.

Điều này có thể có nghĩa rằng biến thể phụ BA.2 sẽ sớm trở thành chủng virus thống trị ở Anh và phần còn lại của thế giới trong thời gian tới.



Biến thể Omicron đã gây ảnh hưởng không nhỏ trên toàn cầu kể từ khi nó xuất hiện, biến thể này chiếm tới 90% các trường hợp mắc mới Covid-19 ở Anh.

Chính vì vậy, biến thể Omicron "tàng hình" đang làm dấy lên lo ngại về những đợt đại dịch Covid-19 lớn hơn có thể xuất hiện trong tương lai. Tiến sĩ Susan Hopkins, Cố vấn Y tế Trưởng của UKHSA cho biết: "BA.2 có tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng, chúng ta đã thấy điều này ở tất cả các vùng ở Anh".

May mắn thay, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự gia tăng số ca mắc Omicron không liên quan đến sự gia tăng số người nhập viện.

UKHSA cho biết: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy làn sóng Omicron hiện nay sẽ ít gây nguy hiểm, chủ yếu là bởi mức độ bao phủ vaccine cao cũng như việc áp dụng đầy đủ những biện pháp hạn chế". Một số nhà khoa học cũng tuyên bố rằng không có lý do gì để hoảng sợ vì biến thể BA.2 mới có tốc độ lây lan cao, nhưng tỷ lệ nhập viện thấp.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã đánh dấu BA.2 là một "biến thể đang được điều tra" sau khi dữ liệu ban đầu cho thấy nó dễ lây truyền hơn và tránh được vaccine tốt hơn các chủng trước đó.