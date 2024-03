Ớn lạnh các vụ khủng bố đẫm máu ở Nga những năm gần đây

Lực lượng đặc biệt của Nga đưa con tin ra khỏi một nhà hát ở Moscow bị bao vây, nơi các chiến binh Chechnya đang giam giữ hàng trăm con tin trong vụ tấn công khủng bố ngày 26/10/2002. Ảnh Reuters.



Tối 22/3, ít nhất 5 tay súng đã xông vào xả súng bên trong trung tâm thương mại sầm uất Crocus City Hall gần thủ đô Moscow khi đám đông đang tụ tập ở đây để xem buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Nga, Picnic. Theo mô tả của nhân chứng, các tay súng mặc đồ ngụy trang này đã sử dụng súng tự động để bắn vào đám đông, đồng thời kích nổ thuốc nổ để đốt cháy trung tâm thương mại. Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và 130 người khác bị thương.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu thông qua kênh Amaq trên Telegram. Tổ chức chiến binh mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố tuyên bố, họ nhắm mục tiêu vào những người theo đạo Cơ đốc. IS nhấn mạnh, các chiến binh tổ chức này đã "tấn công một cuộc tụ tập lớn... ở ngoại ô của thủ đô Moscow của Nga". Tuyên bố của IS cũng tiết lộ thêm rằng những tay súng tham gia vụ tấn công đã "rút lui về căn cứ của họ một cách an toàn.

Hình ảnh cho thấy trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow bốc cháy dữ dội trong vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 60 người chết tối 22/3. Ảnh IT

Dưới đây là những vụ tấn công khủng bố chết chóc Nga phải hứng chịu trong những năm gần đây.

Đánh bom chung cư, 118 người chết (năm 1999)

Theo Moscow Times, một vụ nổ bom vào rạng sáng ngày 13/9/1999 tại một tòa nhà chung cư 8 tầng ở phía đông nam Moscow đã khiến 118 người thiệt mạng.

Vụ tấn công là một trong 5 vụ khủng bố nhắm vào các tòa nhà chung cư khiến tổng cộng 293 người thiệt mạng trong khoảng thời gian 2 tuần ở Moscow và miền nam nước Nga.

Moscow đã đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố" ly khai đến từ nước cộng hòa Chechnya ở Bắc Caucasus gây ra các cuộc tấn công.

Khủng hoảng con tin tại rạp hát Moscow, 130 người chết (năm 2002)

Một nhóm gồm 21 nam và 19 nữ phiến quân Chechnya đã xông vào nhà hát Dubrovka ở Moscow vào ngày 23/10/2002, trong một buổi biểu diễn nhạc kịch và bắt hơn 800 người làm con tin. Cuộc đối đầu giữa nhóm phiến quân bắt cóc với lực lượng an ninh đã kéo dài hai ngày ba đêm.

Cuộc vây ráp chỉ kết thúc khi lực lượng an ninh bơm khí gas vào rạp để chế ngự những kẻ tấn công rồi xông vào. Tổng cộng có 130 con tin đã bị giết.

Tấn công buổi hòa nhạc rock, 15 người chết (năm 2003)

Vào ngày 5/7/2003, hai chiến binh đánh bom tự sát là nữ, sau đó được Nga xác định là những kẻ ly khai Chechnya, đã tự nổ tung mình trong một buổi hòa nhạc rock tại sân bay Tushino gần Moscow, khiến 15 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.

Vụ tấn công diễn ra khi khoảng 20.000 người hâm mộ tập trung tại đây để nghe một số ban nhạc hàng đầu của Nga biểu diễn tại lễ hội Krylya hàng năm.

Đánh bom tàu điện ngầm, 41 người chết (năm 2004)

Vào ngày 6/2/2004, một nhóm chiến binh Chechnya ít được biết đến đã cho nổ một quả bom trong tàu điện ngầm đông đúc ở Moscow vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến 41 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom chợ Moscow (năm 2006)

Vụ đánh bom chợ Moscow năm 2006 xảy ra vào ngày 21/8/ 2006, khi một quả bom tự chế có sức công phá hơn 1 kg TNT phát nổ tại chợ Cherkizovsky ở Moscow. Khu chợ là nơi các thương gia nước ngoài thường xuyên lui tới và buôn bán. Vụ đánh bom khiến 13 người thiệt mạng và 47 người bị thương. Năm 2008, 8 thành viên của tổ chức tân Quốc xã The Savior bị kết án vì vai trò của họ trong vụ tấn công này.

Tấn công tự sát ở tàu điện ngầm, 40 người chết (năm 2010)

Vào ngày 29/3/2010, 2 phụ nữ đánh bom tự sát khác đã cho nổ tung thân mình trên tàu điện ngầm Moscow.

40 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Một trong số các cuộc tấn công nhắm vào nhà ga Lubyanka, bên cạnh trụ sở của cơ quan tình báo FSB.

Hai chiến binh đánh bom tự sát được xác định đến từ vùng Bắc Caucasus bất ổn ở Cộng hòa Dagestan (thuộc Nga). "Tiểu vương quốc Caucasus”, một nhóm Hồi giáo vũ trang ở Bắc Caucasus do thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov lãnh đạo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tấn công sân bay, 37 người chết (năm 2011)

Vào ngày 24/1/2011, một kẻ đánh bom tự sát tấn công sảnh đến của sân bay quốc tế Moscow Domodedovo khiến 37 người thiệt mạng. Nhóm Tiểu vương quốc Caucasus sau đó đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Đánh bom vào Volgograd (năm 2013)

Vào tháng 12/2013, hai vụ đánh bom tự sát riêng biệt cách nhau một ngày nhắm vào các phương tiện giao thông công cộng đã xảy ra ở thành phố Volgograd, thuộc tỉnh Volgograd thuộc miền Nam nước Nga, giết chết tổng cộng 34 người, bao gồm cả hai thủ phạm có liên kết với nhóm Tiểu vương quốc Caucasus và Vilayat Dagestan. Các cuộc tấn công diễn ra sau một vụ đánh bom xe buýt được thực hiện tại cùng thành phố 2 tháng trước đó.

Cụ thể, vào ngày 21/10/2013, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra trên một chiếc xe buýt ở thành phố Volgograd. Vụ tấn công được thực hiện bởi một nữ chiến binh tên là Naida Sirazhudinovna Asiyalova, người đã cùng chồng cải đạo sang đạo Hồi. Cô đã cho nổ đai nổ chứa 500–600 gram TNT bên trong một chiếc xe buýt chở khoảng 50 người, giết chết 7 dân thường và làm bị thương ít nhất 36 người khác.

Vụ khủng bố trên tàu điện ngầm Saint Petersburg (năm 2017)

Vào ngày 3/4/2017, một cuộc tấn công khủng bố sử dụng thiết bị nổ đã diễn ra trên tàu điện ngầm Saint Petersburg giữa các ga Sennaya Ploshchad và Tekhnologichesky Institut. Bảy người (bao gồm cả hung thủ) ban đầu được cho là đã chết ngay tại hiện trường, và 8 người khác sau đó thiệt mạng vì các vết thương quá nặng. Ít nhất 45 người khác cũng bị thương trong vụ việc. Thiết bị nổ được đựng trong một chiếc cặp. Một thiết bị nổ thứ hai được tìm thấy và vô hiệu hóa tại ga tàu điện ngầm Ploshchad Vosstaniya. Thủ phạm bị tình nghi được xác định là Akbarzhon Jalilov, một công dân Nga, người dân tộc Uzbek sinh ra ở Kyrgyzstan.

Ngoài ra, vào ngày 22/4/2017, một tay súng đã xả súng bắn chết 2 người đã bị bắn chết trong một cuộc tấn công tại văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang ở thành phố Khabarovsk của Nga. Tay súng sau đó bị tiêu diệt tại chỗ. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết thủ phạm 18 tuổi và là thành viên của một nhóm phát xít mới.

Vào ngày 27/12/ 2017, một quả bom đã phát nổ tại một siêu thị ở Saint Petersburg, khiến 13 người bị thương. Tổng thống Vladimir Putin mô tả đây là một cuộc tấn công khủng bố.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau tấn công khủng bố ở Nga năm 2019

Vào ngày 13/3/2019, hai tay súng đã tấn công các sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) bằng vũ khí tự động và lựu đạn khi bị dừng lại để thẩm vấn tại Stavropol thuộc quận Shpakovsky. Cả hai thủ phạm đều thiệt mạng trong cuộc đối đầu. Sau đó, chính quyền Nga cho biết họ đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vì có liên kết với IS.

Vào ngày 8/4, IS nhận trách nhiệm gây ra một vụ nổ tại Kolomna, một thành phố gần Moscow. Cuộc tấn công không gây ra thương vong nào.