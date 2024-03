Nhóm IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố gần Moscow khiến 60 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Nga tại hiện trường vụ tấn công khủng bố đẫm máu gần Moscow khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tối 22/3. Ảnh IT

IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu thông qua kênh Amaq trên Telegram, Newsweek cho biết. Tổ chức chiến binh mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố tuyên bố, họ nhắm mục tiêu vào những người theo đạo Cơ đốc.

IS nhấn mạnh, các chiến binh tổ chức này đã "tấn công một cuộc tụ tập lớn... ở ngoại ô của thủ đô Moscow của Nga". Tuyên bố của IS cũng tiết lộ thêm rằng những tay súng tham gia vụ tấn công đã "rút lui về căn cứ của họ một cách an toàn.

Interfax dẫn nguồn tin bên trong cơ quan nghiệp vụ cho biết có ít nhất 5 tay súng thực hiện vụ tấn công tại trung tâm thương mại sầm uất Crocus City Hall ở Moscow khi đám đông đang tụ tập ở đây để xem buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Nga, Picnic. Theo mô tả của nhân chứng, các tay súng mặc đồ ngụy trang này đã sử dụng súng tự động.

Những kẻ tấn công còn được cho là đã kích nổ chất nổ để đốt cháy tòa nhà. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ bên trong trung tâm thương mại.

“Họ đốt hội trường, họ đốt hội trường! Họ đang dùng súng trường tấn công!”, âm thanh được nghe thấy trong một video được đăng tải lên mạng ngay sau khi vụ xả súng.

Một người đàn ông cho biết, những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang của tòa nhà.

Một cô gái khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy, theo sau là những kẻ tấn công. “Tôi chạy vào phòng tắm, một vụ giẫm đạp bắt đầu từ đó. Nó thật khủng khiếp. Ở đó rất đáng sợ; trên thực tế, không thể nhìn thấy gì bên trong vì khói”.

Hiện các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Nga từng phải đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố chết người vào đầu những năm 2000 trong cuộc chiến Chechnya. Năm 2002, phiến quân Chechnya bắt 800 con tin tại một nhà hát ở Moscow; 170 người chết. Năm 2004, phiến quân Chechnya chiếm giữ một trường học ở Beslan, bắt hàng trăm con tin; cuộc bao vây sau đó kéo dài hai ngày kết thúc với hơn 330 người chết, khoảng một nửa trong số đó là trẻ em.