Ông bầu "chịu chơi" nhất bóng chuyền Việt Nam lập kỷ lục buồn

Hóa Chất Đức Giang lần thứ 5 liên tiếp về nhì và ánh mắt đượm buồn của bầu Huyền

Tối ngày 17/11, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai so tài với VTV Bình Điền Long An ở trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2024 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. HCĐG Lào Cai đang khao khát phá dớp 4 lần liên tiếp về nhì ở lần vào chung kết thứ 5 này. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An cũng quyết tâm trở lại ngôi vô địch quốc gia khi lần gần nhất đội bóng này đăng quang đã 6 năm trước.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Hai đội ăn miếng trả miếng nảy lửa khiến tỷ số liên tục đảo chiều. Các cô gái Long An phòng thủ ấn tượng, cùng với sự xuất sắc của Trà My và Như Anh trên hàng công. Đội bóng miền Tây tạo ra khoảng cách lên đến 10 điểm để thắng set đầu 25-15.

Hóa chất Đức Giang lần thứ 5 liên tiếp về nhì tại giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2024. Ảnh: 24h.

Sau thời gian đầu của set 2 thi đấu không khởi sắc, HLV Phạm Văn Long thay cả 2 phụ công chính Lý Thị Luyến và Bích Thủy để tung tài năng trẻ Nông Thùy Anh vào sân. Sự thay người này nhanh chóng mang đến hiệu quả khi Thùy Anh có những tình huống chắn bóng rất hay. Trên hàng công, ngoại binh Chepchumba liên tục dứt điểm uy lực. HCĐG Lào Cai thắng áp đảo 25-13, quân bình tỷ số 1-1 sau 2 set.

Ngọc Hoa lấy lại tinh thần cho các đàn em bằng những pha xử lý bóng đẳng cấp ở đầu set 3. Cô di chuyển hút chắn hay giúp các đàn em thoải mái dứt điểm. Long An thắng 25-20 để vươn lên dẫn 2-1. Khánh Vy cũng có một siêu phẩm cú bóng bằng chân ghi điểm mãn nhãn trong set đấu này.

Đầu set 4, trong lượt phát bóng của mình, Ngọc Hoa tiếp tục chơi ấn tượng với cổ tay cực dẻo giúp đội nhà ghi chuỗi 7 điểm liên tiếp. Trong khi các cô gái Long An càng chơi càng hay, HCĐG Lào Cai lại mắc một số lỗi phát bóng hỏng. Long An thắng tiếp 25-19, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Kết quả này giúp VTV Bình Điền Long An có chức vô địch bóng chuyền nữ quốc gia sau 6 năm. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 5 của đội bóng này. Trong khi đó, HCĐG Lào Cai nối dài chuỗi kỷ lục buồn của mình khi 5 lần liên tiếp về nhì ở giải quốc gia.

Từ trên khán đài, ông bầu Đoàn Hữu Huyền của CLB Hóa chất Đức Giang mặt buồn rười rượi. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, ông không thể nở nụ cười ở trận chung kết, dù đã bỏ rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để đầu tư cho đội bóng con cưng.

Đôi nét về ông bầu bóng chuyền Đào Hữu Huyền

Doanh nhân Đào Hữu Huyền sinh ngày 07/06/1956, quê quán tại Hưng Yên. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học của trường Đại học Tổng hợp. Sau đó ông tiếp tục đi du học Áo để mở rộng kiến thức chuyên môn. Trước khi là ông chủ CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Đào Hữu Huyền đã bén duyên trong ngành hóa chất từ thập kỷ 90.

Có lẽ vì sản phẩm kinh doanh khá đặc biệt, là nguyên liệu trong ngành sản xuất công nghiệp nên không phải ai cũng biết đến tập đoàn của ông, nhưng nói đến CLB bóng chuyền Hóa Chất Đức Giang thì người hâm mộ bóng chuyền đang ngày càng quen thuộc.

Ánh mắt đượm buồn của ông bầu Đào Hữu Huyền. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2016, bầu Huyền tiếp quản lại CLB bóng chuyền nữ Hà Nội và đổi tên thành CLB bóng chuyền Hóa Chất Đức Giang. Từ đó đến nay, đội bóng này liên tiếp góp mặt ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia, đồng thời có 5 lần liên tiếp giành ngôi á quân từ năm 2020 tới nay.

Nhìn vào 5 chức Á quân liên tiếp của Hóa chất Đức Giang có thể thấy họ nhận được sự quan tâm tận tình của ông bầu Đào Hữu Huyền. Là chủ của một tập đoàn hóa chất hàng đầu Việt Nam, quản lý hàng nghìn công nhân nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian gắn bó với đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang để động viên, nhắc nhở và chăm lo cho đời sống các cầu thủ.

Với số tiền lương ngót nghét 70-80 triệu của Bích Tuyền, người ta tưởng chừng đây là mức lương khủng nhất của làng bóng chuyền Việt, thế nhưng nếu so với các cầu thủ của Hóa chất Đức Giang thì số tiền này cũng chưa hẳn là cao. Ngoài tiền lương hàng tháng, ông bầu này còn có những chế độ rất tốt cho các cầu thủ như thưởng nóng, thưởng thành tích thi đấu tốt.

Cách đây ít năm, ông không ngại chi tiền tặng thưởng cho 2 tuyển thủ Bích Thủy và Thanh Liên mỗi người một căn hộ trị giá 700 triệu đồng. Tại SEA Games 31, chủ tịch của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng đã tặng thưởng cho Đ bóng chuyền nam và nữ 1 tỷ đồng để khích lệ, động viên các VĐV...

Giữa năm 2022, FLC đã rút lui không tài trợ cho 2 giải bóng chuyền hạng A và giải VĐQG. Ngay lập tức, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã trở thành nhà tài trợ chính của giải VĐQG trong 3 năm liền với số tiền tài trợ lên tới 4 tỷ đồng. Ngoài ra, ông bầu Đào Hữu Huyền cũng là người hỗ trợ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chi phí trang bị hệ thống Video Challenge Eyes.

Câu chuyện ông Đào Hữu Huyền mê mẩn bóng chuyền thế nào, hỏi ra cả Công ty Cổ Phần Bột giặt và Hóa Chất Đức Giang không ai là không biết. Nhiều lần đội thi đấu tại Đắk Lắk, Vĩnh Long… ông Huyền đều lặn lội từ Hà Nội, hoặc tranh thủ đang công tác ở TP. Hồ Chí Minh ra tận nơi cổ vũ cho đội bóng rồi lại bay về ngay trong đêm để kịp công việc sáng mai. Có nhiều khi vừa trên ô tô đi cổ vũ đội, ông Huyền vừa tranh thủ giải quyết các công việc tại công ty. Nhiều lần như thế, người chủ doanh nghiệp này bay ra bay vào như con thoi, có lúc chỉ kịp xem vài ba tình huống cuối cùng của trận đấu, rồi lại vội vã trở về.

Là Chủ tịch HĐQT của một đơn vị sản xuất có doanh thu 5.000 tỷ đồng/năm nhưng bản thân ông Huyền và cả gia đình ông luôn giữ nếp sống giản dị, hòa đồng với cách nói chuyện rất bình dân. Ông Huyền là người cởi mở, thân mật nhưng thích sự thẳng thắn. Những người tiếp xúc với ông nên đi thẳng vào vấn đề hơn là cách nói thảo mai, vòng vo. Nhiều người nói rằng tính cách ông do công việc gắn bó trực tiếp với công nhân lao động thành thử không quan cách nhưng cũng nhiều người cho rằng bản chất con người thì khó thay đổi.

“Tôi không thích lên báo, mà đúng hơn là ngại lên. Đời tôi duy nhất 2 lần phải đi mời người, trong đó lần thứ 2 là đích thân phải đi mời cô Đinh Thị Trà Giang và Hà Ngọc Diễm về thi đấu cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội thì lại thất bại”, ông Huyền chia sẻ.