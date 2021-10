Ông chủ hãng vắc xin AstraZeneca: "Biến đổi khí hậu là mối đe doạ chẳng kém Covid-19"

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot cho rằng, biến thể Delta xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và nhanh chóng trở nên thống trị trên toàn thế giới, gây thiệt hại về con người và kinh tế đối với các nước đang phát triển. Trong khi đó, các nền kinh tế ở châu Âu và Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại với số lượng lớn dân số của họ hiện đã được tiêm chủng, nhưng nhiều quốc gia nghèo hơn với tỷ lệ tiêm chủng thấp đang bị bỏ lại phía sau. Đó là điều mà ông liên tục nghĩ đến.

Sau đó, AstraZeneca đã đạt cột mốc 1 tỷ liều vắc-xin, cung cấp cho hơn 170 quốc gia. Tính đến cuối tháng 6 năm 2021, AstraZeneca đã cung cấp khoảng 90% liều cho cơ chế COVAX, với phần lớn phân phối cho các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Pascal Soriot cho biết các giá trị cốt lõi từ bản thân và suy nghĩ trong hành trình củng cố vai trò lãnh đạo trong suốt sự nghiệp đã định hình nên quyết định cung cấp loại vắc-xin này phổ biến cho thế giới bất chấp không chạy theo lợi nhuận cao như các đối thủ khác. "Chúng tôi quyết định làm điều này vì đôi khi chúng tôi nghĩ, khi mọi người gọi, bạn phải trả lời 'vâng, tôi sẽ giúp', phải không? Chúng ta đang ở trong một thế giới cho và nhận, và khi bạn có thể giúp đỡ, và nếu bạn có cơ hội để giúp đỡ thì bạn không nên từ chối ".

Giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot kêu gọi hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống Covid-19 và biến đổi khí hậu. Ảnh: @AFP.

Hợp tác phi lợi nhuận để chống lại Covid-19

Vào thời điểm mà các công ty dược phẩm đối thủ đang kỳ vọng hàng chục tỷ đô la doanh thu vắc xin chỉ trong năm nay, Soriot cho biết ông hy vọng sẽ làm tốt bằng cách cung cấp nhiều vắc xin Covid-19 giá rẻ, ít lợi nhuận hơn so với các đối thủ khác cho các nước. Người đàn ông 62 tuổi người Pháp cho biết vắc xin AstraZeneca có thể được bảo quản và vận chuyển tương đối dễ dàng, đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai vắc xin, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, vì nó có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong.

"Nếu không có vắc xin của chúng tôi, Ấn Độ sẽ thực sự là một mớ hỗn độn. Đó là một thảm kịch khủng khiếp, nhưng nó sẽ còn tồi tệ hơn những gì đã xảy ra", Soriot nói. Brazil là một ví dụ khác, nơi phần lớn các liều được tiêm là vắc xin Oxford / AstraZeneca.

Tuy nhiên, bất chấp tác động của loại vắc xin này trên 170 quốc gia, loại thuốc từng phải đối mặt với một loạt trở ngại, đặc biệt là tác dụng phụ hiếm gặp và đông máu khiến một số quốc gia thận trọng khi sử dụng vắc xin.

Soriot khẳng định rằng: "Tôi không hối tiếc" về những điều này vì "Chúng tôi là nhà cung cấp lớn thứ ba trên thế giới. Chúng tôi đã có một tác động lớn ở nhiều quốc gia. Chúng tôi đã cứu sống hàng tỷ sinh mạng. Thậm chí, các nền kinh tế đã sớm khởi động lại ở nhiều quốc gia nhờ vắc-xin của chúng tôi".

Chiến thắng trái tim và khối óc để thay đổi

Được tuyển dụng từ Roche vào năm 2012, Pascal Soriot đã dành gần một thập kỷ qua để dẫn đầu một bước ngoặt chuyển đổi tại AstraZeneca, công ty dược phẩm sinh học Anh-Thụy Điển. Ông nói: "Tái tạo một chút tinh thần kinh doanh và chấp nhận rủi ro là chìa khóa thành công của tôi". Pascal Soriot tái tập trung AstraZeneca vào lĩnh vực ung thư (phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị ung thư), cũng như các loại thuốc điều trị các bệnh tim mạch và hô hấp. Ông cũng đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển để xây dựng và thúc đẩy doanh thu bị mất từ thuốc không có bằng sáng chế.

Cuộc cải tổ mang tính chiến lược đó đã chứng kiến ông thoái vốn một số mảng kinh doanh không phải cốt lõi, bao gồm cả việc bán mảng kinh doanh thuốc kháng sinh phân tử nhỏ cho Pfizer vào năm 2016. Soriot cũng cắt giảm chi phí bằng cách giảm số lượng nhân viên.

Ông cũng đã tái khẳng định vị thế của AstraZeneca là một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, với danh mục các loại thuốc điều trị ung thư thành công bao gồm Tagrisso, Lynparza và Calquence. Ngày nay, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đạt khoảng 150 tỷ đô la và dưới sự lãnh đạo của Soriot, tổng lợi nhuận của cổ đông đã tăng 284% từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.



Ngoài những động thái đó, Soriot đang ưu tiên phát triển bền vững cho AstraZeneca vì biến đổi khí hậu - vốn đã gây hại cho sức khỏe con người, có liên quan đến sự gia tăng các bệnh mãn tính như bệnh tim, đột quỵ và ung thư phổi.

Giám đốc điều hành AstraZeneca hy vọng vắc xin Covid-19 có thể vẫn có vai trò ở Mỹ

"AstraZeneca vẫn có kế hoạch tìm kiếm sự chấp thuận của Hoa Kỳ cho vắc xin Covid-19 của chúng tôi, mặc dù quá trình này làm mất nhiều thời gian hơn dự kiến, vì nó vẫn có thể được sử dụng trong nước Mỹ ở tương lai", Giám đốc điều hành Pascal Soriot cho biết.

"Câu trả lời đơn giản là, đó là một loại vắc-xin quan trọng. Và chúng tôi tin rằng, nó có thể đóng một vai trò nào đó trong tương lai ở Mỹ, vì vậy chúng tôi muốn nộp hồ sơ và mong được chấp thuận", ông nói trong một cuộc họp báo, khi được hỏi tại sao nhà sản xuất thuốc vẫn đang theo đuổi sự chấp thuận. mặc dù Hoa Kỳ có đủ nguồn cung cấp.

Soriot cho biết ông không cần sự chấp thuận của Hoa Kỳ chỉ để nâng cao uy tín của vắc-xin AstraZeneca trên toàn thế giới. Bởi khoảng 170 quốc gia đã cho phép sử dụng nó, nhưng AstraZeneca muốn sẵn sàng cho một thời điểm khi Mỹ cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch nộp đơn xin phê duyệt của công ty đã được đẩy sang cuối năm nay, sau nhiều lần trì hoãn vì bị yêu cầu cung cấp dữ liệu lớn từ các nhà chức trách Hoa Kỳ.

"FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) đang yêu cầu rất nhiều thông tin ... và chúng tôi phải gửi tất cả các bộ dữ liệu đó, phân tích bảng thử nghiệm lâm sàng, v.v. Công ty cũng đang nghiên cứu các liều tăng cường cho những người đã được tiêm hai liều vắc xin của chính AstraZeneca".

"Chúng tôi hy vọng sẽ có dữ liệu đó trong cuối năm nay", Giám đốc điều hành AstraZeneca nói thêm.

Pascal Soriot nói "biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại" và thảo luận về chiến lược hướng tới tương lai với việc mua lại Alexion trong cuộc phỏng vấn độc quyền về sự thay đổi của công ty. Ảnh: @AFP.

Pascal Soriot kêu gọi hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Giám đốc điều hành AstraZeneca, Pascal Soriot đã gọi biến đổi khí hậu là "mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại", ông lưu ý rằng: "Tôi không nghĩ mọi người đều nhận ra cảm giác cấp bách là cần phải có cách để giải quyết nó".

Phát biểu với Chủ tịch IMD Jean-François Manzoni, Pascal nhấn mạnh sự hợp tác toàn cầu cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn, cũng như nêu rõ các nỗ lực quốc tế liên tục của AstraZeneca để giúp ngăn chặn đại dịch. Giải thích lý do tại sao AstraZeneca cam kết giúp phát triển và cung cấp vắc-xin mà không cần lợi nhuận quá cao, Pascal giải thích: "Chúng ta đang ở trong một thế giới cho và nhận, và khi nào bạn có thể giúp, và nếu bạn có cơ hội để giúp, bạn không nên từ chối".

Pascal khẳng định: "Chúng tôi đã có một tác động lớn ở nhiều quốc gia. Chúng tôi đã cứu sống nhiều sinh mạng… Các nền kinh tế đã sớm khởi động lại ở nhiều quốc gia la nhờ vắc-xin của chúng tôi".

Pascal cũng nhìn về tương lai của doanh nghiệp sau thương vụ mua lại Alexion gần đây để nâng cao danh mục đầu tư của công ty trong lĩnh vực miễn dịch học và các bệnh hiếm gặp. Làm nổi bật sự phù hợp chiến lược và trọng tâm chung vào bệnh nhân và đổi mới khoa học trong các tổ chức, Pascal đã thảo luận về cơ hội khám phá các loại thuốc mới cho các bệnh hiếm gặp thông qua sự hợp tác.

Một khoản đầu tư khác mà AstraZeneca đang ưu tiên với tư cách là một doanh nghiệp bền vững, bao gồm thông qua chương trình 'Tham vọng Zero Carbon' trị giá 1 tỷ đô la. Hành động tăng tốc về bảo vệ môi trường này là rất quan trọng vì biến đổi khí hậu - vốn đã gây hại cho sức khỏe con người - có liên quan đến sự gia tăng các bệnh mãn tính như bệnh tim, đột quỵ và ung thư phổi.

Như Pascal đã vạch ra, AstraZeneca đang trên đà trở thành "không carbon" trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình vào năm 2025-2030. Kể từ năm 2015, AstraZeneca đã giảm 60% lượng khí thải nhà kính và giảm tiêu thụ nước tới bằng 20%. Công ty cũng đang thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo và chuyển đổi sang đội xe điện, đồng thời cam kết tái trồng rừng thông qua Chương trình AZ Forest.

Với tư cách là thành viên sáng lập của Sáng kiến Thị trường Bền vững do The Prince of Wales đứng đầu, AstraZeneca cũng đang giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững trong toàn ngành một cách rộng rãi hơn. Sự tập trung của AstraZeneca vào các đổi mới y tế kỹ thuật số được thúc đẩy bởi đại dịch cũng là một cách khác mà công ty muốn đang giảm dấu vết để lại cho môi trường, đồng thời giảm gánh nặng sức khỏe cho bệnh nhân, hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế.

Về cuộc khủng hoảng khí hậu, Pascal kết luận: "Thế giới kinh doanh hiện đang bước lên và bắt đầu tạo ra tác động… Tôi hy vọng rằng với áp lực từ các cổ đông và xã hội nói chung, mọi người sẽ thay đổi hành vi của mình".