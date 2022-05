Ông Chủ tịch xã rút tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện cho vợ

Rút tiền tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện để vợ sớm được "dưỡng già"

Mới đây, ông Hoàng Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã An Đạo (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện cho vợ với tổng số tiền trên 41 triệu đồng.

Đây là kết quả từ buổi làm việc trực tiếp với cán bộ BHXH huyện Phù Ninh về việc đôn đốc triển khai tổ chức hội nghị nhóm nhỏ vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Hồng cho biết, trong quá trình làm việc, ông đã được nghe tư vấn, giải thích về BHXH tự nguyện. Trước đây, ông Hồng vẫn nghĩ vợ mình đã nhiều tuổi mà thời gian đóng 20 năm mới được nghỉ hưu thì quá dài nên vợ ông không tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Hoàng Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã An Đạo (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ): Tham gia BHXH tự nguyện cho vợ để hai vợ chồng cùng "nắm tay nhau hưởng lương hưu" . Ảnh BHXH huyện Phù Ninh (Phú Thọ)

Nay nghe truyền thông, ông mới biết khi người dân có đủ 10 năm tham gia đóng BHXH tự nguyện mà hết tuổi lao động thì được nộp một lần cho những năm còn thiếu để nghỉ hưu luôn thì rất hợp lý. Như vậy với phương thức đóng 5 năm một lần thì chỉ cần 3 lần nộp tiền là vợ ông đã được hưởng chế độ hưu trí.

Ông Hồng tâm sự: "Bản thân tôi là cán bộ xã, sau này nghỉ hưu cũng có chế độ,còn nhà tôi làm nội trợ nên bấy lâu nay tôi vẫn gửi riêng một cuốn sổ tiết kiệm để sau này cho bà ấy dưỡng già.

Giờ đây có chính sách BHXH tự nguyện vừa an toàn, vừa có lợi nên tôi quyết định rút sổ tiết kiệm về đóng BHXH tự nguyện. Chỉ 10 năm nữa thôi là 2 vợ chồng cùng có lương hưu hàng tháng".

Ông Hồng cũng chia sẻ, đến nay hầu hết người thân của lãnh đạo cấp xã tại xã An Đạo đều đã tham gia BHXH tự nguyện, là những câu chuyện rất thuyết phục minh chứng cho lợi ích của BHXH tự nguyện

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách BHXH tự nguyện xuống các khu còn nhiều khó khăn. Do thời gian đóng BHXH tự nguyện khá dài hoặc do tâm lý còn trẻ nên chưa vội tham gia vì vậy nhiều người dân còn chưa quyết định tham gia mà đưa ra lý do chung “cần suy nghĩ thêm”.

Ra tận đồng để vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện

Những ngày tháng 5/2022, BHXH thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), phối hợp với Bưu điện thị xã tổ chức tháng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tập trung nhất vào thời gian bà con nông dân đang thu hoạch mùa vụ.

BHXH thị xã phối hợp Bưu điện ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trục chính của thị xã Phú Thọ; đồng thời chia thành các nhóm nhỏ “đến tận ngõ, gõ tận nhà” các gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh để vận động từng người dân.

Đáng lưu ý, các cán bộ còn ra tận cánh đồng, tranh thủ lúc bà con nghỉ ngơi để tuyên truyền, tư vấn cho người dân biết về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Cán bộ BHXH thị xã Phú Thọ tuyên truyền chính sách BHXH tới người nông dân đang chuẩn bị thu hoạch mùa vàng bội thu. (Ảnh BHXH thị xã Phú Thọ)

Nhờ sự nhiệt tình, lăn xả này mà các cán bộ ngành BHXH và Bưu điện đã đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với đông đảo nông dân.

Tính riêng từ đầu tháng 5 đã có trên 30 nông dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và trên 70 nông dân tham gia BHYT hộ gia đình.

Từ kết quả đó cho thấy cần đa dạng hóa hình thức đem chính sách đến với người nông dân, không chỉ tại các cuộc họp của khu dân cư mà trực tiếp tại thực địa, nơi bà con tăng gia sản xuất, đồng hành, sát cánh cùng người nông dân, giúp họ hiểu rõ thông điệp mà toàn ngành BHXH đang phối hợp đem đến cho người dân "BHXH tự nguyện - ĐIểm tựa cho người lao động tự do".