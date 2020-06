Ông Đỗ Văn Đương: Vụ Hồ Duy Hải, tôi thấy có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Ông Đỗ Văn Đương xác nhận với PV, ông có báo cáo bằng văn bản dài 3 trang A4 gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, nói về vụ án Hồ Duy Hải.



Ông Đỗ Văn Đương (ảnh IT).

Nói về lý do gửi báo cáo này, ông Đỗ Văn Đương cho biết: Sau khi kết thúc phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải, thấy dư luận có những ý kiến khác nhau về vụ án, với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa XIII, là thành viên trong Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật"; là người đã nghiên cứu hồ sơ, đã vào gặp và hỏi Hồ Duy Hải trong trại tạm giam của Công an tỉnh Long An cách đây 6 năm (2014) nên ông thấy có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước xung quanh vụ án này.

Trong văn bản báo cáo, ông Đương đã thuật lại nội dung vào gặp và hỏi Hồ Duy Hải; ông cũng nêu ra một số vấn đề liên quan đến tố tụng trong vụ án; đồng thời nêu quan điểm đồng tình với quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

PV đặt câu hỏi: Trước bối cảnh dư luận xã hội về vụ án Hồ Duy Hải như hiện nay, việc nêu quan điểm đồng tình với quyết định giám đốc thẩm, ông có lường được việc dư luận sẽ chỉ trích, thậm chí xúc phạm trên mạng xã hội không?

Ông Đỗ Văn Đương cho biết, không quan tâm nhiều đến việc trên mạng xã hội nói thế nào, đã là cán bộ, đảng viên thấy việc đúng thì bảo vệ, thấy sai thì lên tiếng đấu tranh, cho dù việc nêu ý kiến có thể ngược lại với số đông, không có gì phải sợ điều này hay điều kia.

"Chỉ cón vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu nhưng với lương tâm trước công lý và sự thật thì phải có trách nhiệm báo cáo. Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải nói, tôi không xu nịnh, không nói theo", ông Đương nói.

Vị Phó Trưởng Ban Dân nguyện cho biết thêm, trước đây khi họp với Đoàn giám sát, ông cũng đã nêu quan điểm về vụ án Hồ Duy Hải, nội dung cũng giống như báo cáo ông viết gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước mới đây.

Liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, vào ngày 16/6 vừa qua, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng đã họp phiên toàn thể để cho ý kiến xung quanh quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với vụ án này.

Sau khi kết thúc phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã phát phiếu xin ý kiến toàn bộ thành viên Ủy ban để có cơ sở trình tiếp lên cấp trên.

Tại buổi họp báo thông báo kết quả kỳ họp Quốc hội thứ 9, chiều 19/6, khi báo chí đặt câu hỏi Ủy ban Tư pháp đã có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau cuộc họp ngày 16/6 chưa, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết:

"Ủy ban Tư pháp đến nay chưa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi Ủy ban Tư pháp báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe, lúc đó sẽ có quyết định. Khi nào có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí".