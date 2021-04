Ông Đoàn Ngọc Hải đồng ý việc tiếp tục xây 2 căn nhà ở huyện Nam Trà My

Chiều 11/4, trong diễn biến mới nhất của vụ việc, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã có thư gửi Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ông Hải bày tỏ sự cảm thông vì "chị (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện - PV) đã dám nhìn thẳng vào sự việc".

"Tôi nghĩ mọi chuyện đúng như chị đề nghị, nên tiếp tục xây ngay 2 căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở huyện Nam Trà My. Nếu cần gì thêm chị cứ nhắn tin, tôi sẽ xử lý ngay", ông Hải viết.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, ông đã chỉ đạo huyện Nam Trà My làm rõ bức thư ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu đồng gửi huyện này xây nhà cho người nghèo.

"Tôi đã yêu cầu lãnh đạo huyện Nam Trà My làm rõ vụ việc. Nếu sai thì xin lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm, còn không sai, không vi phạm thì xin ý kiến bà con để trả lại, không chấp nhận việc lợi dụng hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh cá nhân…", ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin nếu ông Đoàn Ngọc Hải cương quyết đòi lại tiền hỗ trợ, huyện sẽ trả

Trao đổi với Dân Việt ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền hỗ trợ ông chỉ nghe trên báo chí, chưa nhận được đơn thư của ông Hải gửi, và ông đã yêu cầu bên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo sơ bộ và tìm hướng giải quyết nếu ông Hải cương quyết đòi lại tiền.

"Tôi đã yêu cầu chị Huệ (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện - PV) liên lạc với ông Hải và mong ông ấy thông cảm. Vì tiền ông Hải hỗ trợ mới hơn 1 tháng, triển khai hơi chậm nên có lẽ là có sự hiểu nhầm. Còn nếu ông ấy không đồng ý và cương quyết đòi lại tiền, huyện sẽ chuyển trả lại", ông Dũng nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải vừa yêu cầu huyện Nam Trà My và TP.Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo - Ảnh CTV

Liên quan đến việc này, ngày 10/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải (ở TP.HCM) đã có bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Trong thư, ông Hải cho biết vào ngày 2/3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và TP.Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người nghèo. Đến nay, đã 1 tháng 8 ngày trôi qua và sau nhiều lần ông Hải "viết bài viết cảnh báo", yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà cho người nghèo vì mùa mưa sắp đến và nhắc nhở các địa phương khẩn trương làm việc này để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Dù vậy, đến nay ông chưa nhận được phản hồi.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết có 5 thị xã, huyện khác sau khi nhận tiền cùng thời điểm trên đều đã thi công nhà tình thương cho đồng bào nghèo và nhắn tin báo về máy điện thoại cho ông. Sau đó, ông Hải đều đăng bài báo cáo để mọi người được biết.

Ông Hải nói rằng 2 địa phương trên đã "vô cảm", "vô trách nhiệm" trước người dân đồng thời yêu cầu huyện Nam Trà My và TP.Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo.