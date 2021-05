Ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao; bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Toà án Nhân dân tối cao thôi giữ chức vụ Phó Chánh án Thường trực Toà án Nhân dân tối cao để chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang được sự tín nhiệm cao của Quốc hội, đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam và chúc bà tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, đóng góp cho hoạt động của Nhà nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy An Giang, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng để chỉ định tham gia vào BCH, BTV và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Lê Hồng Quang nhận trọng trách mới của Đảng, chúc ông tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh An Giang, cùng với BCH Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước; xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang chia sẻ: Được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang đây là niềm vui là vinh dự của bản thân nhưng cũng là trọng trách trước Đảng, trước nhân dân.



"Để hoàn thành trọng trách đó tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể BCH Đảng bộ Tỉnh ủy An Giang đoàn kết nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng An Giang ấm no, phồn thịnh", ông Lê Hồng Quang phát biểu.

Trên cương vị công tác mới, ông Lê Hồng Quang hứa với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... sẽ cùng tập thể BCH Đảng bộ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ đã được bà Võ Thị Ánh Xuân và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh dày công vun đắp để nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần cùng BCH Đảng bộ lãnh đạo chính quyền và nhân dân An Giang xây dựng tỉnh tiếp tục phát triển bền vững.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (sinh ngày 23/11/1968, vào Đảng 1/3/1997, quê quán xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). Ông Lê Hồng Quang, có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là cán bộ trưởng thành rất sớm, được đào tạo cơ bản, 17 tuổi đã công tác tại ngành kiểm sát tỉnh Kiên Giang, nhiều năm liền làm việc trong các cơ quan tư pháp.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Hồng Quang - Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang:

- 1/8/1985: Cán bộ Ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang

- 1/1/1992: Công tác nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/1996 - 5/2003: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/1998 - 5/2003: Thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2000 - 5/2003: Thẩm phán xét xử kiêm phụ trách công tác tổ chức cán bộ Ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2003: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (công tác tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), giảng viên Học viện Tư pháp

- 5/2008: Được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 2)

- 10/2008: Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân

- 8/2009: Phó Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao

- 5/2010: Bí thư Chi bộ Tạp chí Tòa án nhân dân; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Hội đồng trường Cán bộ Tòa án

- 6/2013: Được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 3)

- 10/2013: Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân (nhiệm kỳ 2)

- 1/2014 - 3/2014: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- 3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 6/2017: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 19/6/2017: Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

- 21/6/2017: Chủ tịch nước đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- 5/9/2020: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.