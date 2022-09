Ông Medvedev đưa ra cảnh báo đáng sợ cho phương Tây về Ukraine

Ông Medvedev trích dẫn Sách Khải Huyền để bình luận về các yêu cầu của "Hiệp ước An ninh Kiev".

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram rằng "những kẻ" nửa thông minh "của phương Tây đang dẫn dắt đất nước của họ đi vào con đường vũ khí hạt nhân với cuộc chiến hỗn hợp chống lại Moscow. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết thêm, việc trang bị vũ khí và hỗ trợ liên tục cho Ukraine trong khi giả vờ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột sẽ không hiệu quả, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói thêm.

Ông Medvedev nói rằng đề xuất "đảm bảo an ninh" được Kiev công bố ngày 13/9 là "thực sự là lời mở đầu cho Chiến tranh thế giới thứ ba", đồng thời gọi đây là một "lời kêu gọi cuồng loạn" đối với các nước phương Tây tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga.

Nếu phương Tây tiếp tục hành động "không kiềm chế được chế độ Kiev với những loại vũ khí nguy hiểm nhất", chiến dịch quân sự của Nga sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo, nơi mà "ranh giới có thể nhìn thấy và khả năng có thể dự đoán được về hành động của các bên trong cuộc xung đột" sẽ bị xóa bỏ, ông Medvedev nói.

"Và sau đó các quốc gia phương Tây sẽ không thể ngồi trong ngôi nhà sạch sẽ của họ, cười nhạo cách họ cẩn thận làm suy yếu nước Nga bằng sự ủy nhiệm. Mọi thứ sẽ bùng cháy xung quanh họ. Người của họ sẽ thu hoạch đầy đủ sự đau buồn. Đất sẽ bốc cháy và bê tông sẽ tan chảy", ông Medvedev viết khi trích dẫn một câu Kinh thánh từ sách Khải Huyền.

Bình luận của ông được thúc đẩy bởi việc Kiev công bố đề xuất "hiệp ước an ninh", được phát triển dưới sự giám sát của cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Dự thảo dự kiến Mỹ và các đồng minh đảm bảo biên giới của Ukraine trước năm 2014 bằng vũ khí, đạn dược, hỗ trợ tài chính và đào tạo, cũng như cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong thời gian Kiev muốn và bàn giao bất kỳ tài sản nào bị tịch thu của Nga cho Ukraine. Trong Hiệp ước An ninh Kiev, Mỹ, Anh, Canada, Ba Lan, Ý, Đức, Pháp, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Baltic, cũng như Bắc, Trung và Đông Âu có thể trở thành những người bảo lãnh an ninh cho Ukraine.