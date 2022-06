Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.



Trả lời câu hỏi của báo giới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết trong vụ án ở Công ty Việt Á, đến nay Bộ Công an đang điều tra hành vi của các bị can, trong đó có các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH&CN, cựu Chủ tịch Hà Nội) và ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế).

Đề cập việc gần đây, dư luận có những đồn đoán ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu GĐ BV Bạch Mai) đã tự tử và tử vong trong trại giam, lãnh đạo Cục C03 khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác, không có việc bị can tự tử.

Đại diện cơ quan điều tra nhấn mạnh, hiện nay, tâm lý và tâm trạng của các bị can trên đang bình thường. "Chúng tôi vô cùng bức xúc về tin đồn này", lãnh đạo Cục C03 bày tỏ và nhấn mạnh thông tin đồn đoán đó gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

"Ông Nguyễn Thanh Long có yếu tố vụ lợi thì chúng tôi mới khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn", đại diện cục C03 nói.

Ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Y tế. Ảnh: Chính phủ

Ông Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 3/9/1966, quê tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến đại án Công ty Việt Á.

Ông Nguyễn Quang Tuấn sinh ngày 5/1/1967, quê thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; trình độ: Giáo sư, tiến sĩ y khoa. Vào cuối tháng 10/2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Tuấn để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan sai phạm đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.