Ông Nguyễn Thế Kỷ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

Cụ thể: Cụ thể, tại Quyết định 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Báo chí.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (ảnh VOV).

Trong quá trình công tác, ông Kỷ từng giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (ảnh TTXVN).

Còn ông Nguyễn Đức Lợi sinh năm 1960, quê Quảng Trị; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học Tây Ban Nha.

Ông Lợi gắn bó với công tác báo chí tại Thông tấn xã Việt Nam từ năm 1984, trải qua nhiều chức vụ khác nhau, đến năm 2011 ông giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.