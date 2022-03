Ông Nguyễn Vũ Anh chính thức được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc Cốc Cốc

Trên vai trò mới, ông Nguyễn Vũ Anh sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Cốc Cốc; đồng thời, tiếp tục phát triển các sản phẩm, tính năng để phục vụ cho lợi ích của người Việt. Với những thay đổi từ đội ngũ lãnh đạo, Cốc Cốc kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho Kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia, thể hiện xứng tầm vai trò chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của một công ty công nghệ Make in Việt Nam hàng đầu.

Ông Nguyễn Vũ Anh, Tân Tổng Giám đốc Cốc Cốc. Ảnh Cốc Cốc.

Trước khi gia nhập Cốc Cốc vào tháng 4/2019, ông Nguyễn Vũ Anh đã có thời gian 21 năm đảm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí chủ chốt trong ngành ngân hàng, công nghệ. Trong đó, ông có kinh nghiệm dày dặn về hoạch định chiến lược và phát triển doanh nghiệp với các vị trí cụ thể như: Giám đốc điều hành, Giám đốc chiến lược và Quản lý cấp cao… Các vị trí này thuộc cả công ty mới thành lập đến các doanh nghiệp lớn; cả trong và ngoài nước; trên cả thị trường đã phát triển và đang phát triển như: Việt Nam (Techcombank, GlobeOne, Oriente), Pháp (Natixis, Officience, CGI), …

Dựa trên những nền tảng sẵn có, trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc chiến lược và Phó Tổng giám đốc tại Cốc Cốc, ông Nguyễn Vũ Anh đã vạch ra nhiều chiến lược phát triển phù hợp cho cả mảng kinh doanh và sản phẩm. Điều này đã giúp tối ưu vận hành, dẫn dắt toàn doanh nghiệp để vượt qua nhiều thử thách, đạt được kết quả khả quan về cả người dùng và doanh thu trong thời gian vừa qua.

Đánh giá về điều này, ông Jean-Paul Schmetz - Cựu Tổng Giám đốc Cốc Cốc, đại diện quỹ Hubert Burda Media cho biết: "Chúng tôi vui mừng khi ông Nguyễn Vũ Anh đảm nhiệm vị trí quan trọng này. Trong trong thời gian làm việc tại Cốc Cốc, ông Nguyễn Vũ Anh đã chứng minh được năng lực và tầm nhìn của mình, giúp Cốc Cốc từng bước đạt được những thành tựu chưa từng có. Từ nền tảng vững chắc đó, thêm niềm đam mê công nghệ, cùng tình yêu, sự gắn bó sâu sắc đối với đất nước và văn hóa Việt Nam của một người Việt, tôi hy vọng trên cương vị mới ông ấy có thể đưa Cốc Cốc lên một cấp độ phát triển tiếp theo để phục vụ tốt hơn nữa cho người dùng Internet Việt".

Ông Nguyễn Vũ Anh đại diện Cốc Cốc nhận Giải thưởng Sao Khuê. Ảnh Cốc Cốc.

Ông Nguyễn Vũ Anh sẽ kế nhiệm ông Jean-Paul Schmetz - người vẫn sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên - để đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Cốc Cốc. Khác biệt với người tiền nhiệm của mình, ông Nguyễn Vũ Anh sẽ gắn bó với Cốc Cốc và sinh sống cùng gia đình tại Việt Nam. Với phương châm "tốt hơn vì người Việt" cùng kinh nghiệm dày dặn trong việc tối ưu hóa quy trình và hiệu quả vận hành, ông Nguyễn Vũ Anh được kỳ vọng sẽ giúp đưa Cốc Cốc lên tầm phát triển mới.

Đề cập về quyết định được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo mới, ông Nguyễn Vũ Anh chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự được đảm nhiệm vai trò mới tại Cốc Cốc - một trong những công ty công nghệ Make in Việt Nam hàng đầu. Đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt của tôi khi có thể từng bước tạo ra sự tăng trưởng, thay đổi và nâng cao trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và khách hàng. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục phát triển Cốc Cốc - sản phẩm công nghệ của người Việt, do người Việt phát triển và dành cho người Việt - đạt được nhiều thành công hơn nữa".

Ông Nguyễn Vũ Anh, sinh năm 1977, là người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp. Hiện tại, ông đang sống tại Hà Nội, Việt Nam cùng gia đình. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Telecom Paris and the Ecole Polytechnique of Montreal - thuộc TOP 10 những đại học đào tạo kỹ sư viễn thông tốt nhất nước Pháp và Canada. Ngoài ra, ông còn có bằng MBA tại INSEAD. Đây là chương trình đào tạo danh giá, đứng trong TOP 3 toàn cầu cùng với trường Stanford và Wharton, đứng trên cả trường Harvard và Cambridge. Đặc biệt, INSEAD không nhận quá 10% sinh viên có cùng 1 quốc tịch và yêu cầu mỗi sinh viên phải nói được 3 thứ tiếng để tốt nghiệp.