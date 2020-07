"Ông trùm" mạng xã hội vung tiền ăn chơi khét tiếng cùng hàng chục người tình vừa thua lỗ triệu đô là ai?

Dan Bilzerian được biết đến với biệt danh "Vua Instagram" hay "Ông vua ăn chơi" nổi đình nổi đám thế giới. Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin Dan Bilzerian lỗ khoảng 50 triệu USD thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Dù công ty thua lỗ nhưng Dan vẫn không ngừng tổ chức những bữa tiệc ăn chơi trác táng cùng dàn chân dài nóng bỏng

Theo đó, Hypebeast đưa tin công ty của Dan đã chi 22 triệu USD cho ngân sách tiếp thị, nhưng các chi phí đã bị đội lên rất nhiều. Tất cả bắt nguồn từ việc tổ chức các bữa tiệc, sự kiện, tiền thuê văn phòng, chi phí nhân công... khiến công ty bị lỗ. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh do Covid-19 đang có diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của công ty.



Dù tình hình kinh doanh có phần thua kém nhưng Dan Bilzenrian vẫn là tay ăn chơi có tiếng. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh đi nghỉ dưỡng, tiệc tùng cùng các chân dài đình đám. Ông trùm không tiếc tiền cho những bữa tiệc trụy lạc trên biển, bên cạnh đó là người đẹp diện bikini nóng bỏng vây quanh.

Dan khoe khoang sự giàu có trên trang cá nhân

Dan Bilzerian nổi đình nổi đám từ năm 2013 đến nay. Ông thu hút sự chú ý của nhiều người khi là tỷ phú trẻ tuổi cùng lời tuyên bố rằng, toàn bộ tài sản đứng tên hiện giờ đều do một tay mình làm ra. Dan Bilzerian sinh ngày 7/12/1980 tại Florida, Mỹ. Từ một sinh viên nghèo, Dan quyết tâm làm giàu nhờ trò đỏ đen. Tới nay, tổng tài sản của Bilzerian đã lên tới hàng trăm triệu đô.



Không chỉ được để ý bởi danh tỷ phú trẻ tuổi, Dan còn có cuộc sống đời tư trụy lạc. Trang cá nhân của tỷ phú sinh năm 1980 tràn ngập ảnh nóng bỏng của các người mẫu. Dan còn tổ chức nhiều trò tiêu khiển oái ăm để thu hút người tham gia. Trong đó có thử thách các người mẫu chạy 1 dặm trong 5 phút với giá trị giải thưởng lên đến 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

"Ông trùm ăn chơi" có nhiều trò chơi oái oăm

Dù không phải là ngôi sao giải trí nổi tiếng nhưng Dan có nhiều mối quan hệ với showbiz. Dan quen biết hàng trăm người mẫu. Với sự nổi tiếng của mình, Dan còn được mời tham gia một số tác phẩm điện ảnh như The Equalizer, Olympus Has Fallen, The Other Woman.



Luôn được vây quanh bởi hàng chục cô nàng chân dài gợi cảm, Dan từng tuyên bố rằng anh ta "yêu đương" với 17 cô gái hàng tuần. Vì ăn chơi quá đà nên Dan cũng gặp không ít scandal. Với gái đẹp thì anh từng bị một chân dài đâm đơn kiện, chỉ vì trong lúc mây mưa quá hưng phấn, anh đã xô đẩy làm cô bị ngã thương.

Với các màn ăn chơi vui thú luôn luôn xoay quanh chủ đề tiền bạc và gái xinh, Bilzerian đã bị cộng đồng gọi là cậu ấm hư hỏng. Thậm chí, anh ta từng bị đuổi thẳng thừng khỏi trường hải quân Mỹ dù chỉ còn đúng 2 ngày nữa là tốt nghiệp.

Với sở thích sưu tập các loại súng, vua Instagram từng bị tình nghi tàng trữ và sản xuất chất nổ trái phép. Tuy anh ta đã được thả ra ngay sau đó nhưng đây vẫn là ồn ào khó quên của tay chơi này.