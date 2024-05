Ông Zelensky bất ngờ thú nhận về tình hình mặt trận

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh RIA

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nêu tên trên kênh Telegram của mình rằng một số khu vực đang diễn ra giao tranh "nóng nhất".

"Cuộc giao tranh là nơi nóng nhất theo hướng Pokrovskoye, Kurakhovskoye, Kramatorskoye, Limanskoye, Vremevskoye, Kupyanskoye", ông Zelensky cho biết

Ông nói thêm rằng ông đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các vấn đề tăng cường sức mạnh cho các lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đã phàn nàn về tình hình khó khăn của quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Theo ông, Nga có lợi thế đáng kể và đang tích cực tấn công dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc, dẫn đến thành công về mặt chiến thuật.

Trước đó ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 7 quả bom dẫn đường Hammer của Ukraine do Pháp sản xuất và tên lửa Vampire của Séc trong ngày qua. "Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 32 máy bay không người lái, 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 7 tên lửa Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất", Bộ cho biết trong một báo cáo.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 335 quân nhân, một xe tăng Leopard 1 và một xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ trong ngày qua tại khu vực trách nhiệm của nhóm "Phía Tây". Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc phản pháo, các đơn vị thuộc nhóm "Phía Tây" đã bắn trúng lựu pháo M777 155 mm sản xuất tại Mỹ, lựu pháo 122 mm D-30, lựu pháo 105 mm L- 119 sản xuất tại Anh, hai trạm tác chiến điện tử, cũng như hai trạm radar phản pháo sản xuất tại Mỹ AN/TPQ-36.