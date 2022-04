Ông Zelensky lớn tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tự giải thể hoặc loại trừ Nga

Ông Zelensky đã có bài phát biểu gay gắt trước Đại hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh Business Insider

Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, không một quyết định nào có thể thông qua nếu thiếu sự đồng ý của bất kỳ Uỷ viên thường trực trong Hội đồng Bảo an.



"Bây giờ chúng tôi cần có các quyết định từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hướng tới khôi phục hòa bình ở Ukraine. Nếu quý vị không biết cách thông qua quyết định như vậy, thì quý vị có thể làm hai điều: loại bỏ Nga là bên chiếm đóng và nguồn gốc chiến tranh, để Nga không thể phong toả các quyết định liên quan đến cuộc xâm lược và chiến tranh ... cải cách hệ thống an ninh, hoặc, nếu không có phương án và lựa chọn thay thế nào khác, thì tất cả quý vị nên tự giải thể", ông Zelensky phát biểu trực tuyến ngày 5/4 trước các thành viên của Hội đồng Bảo an.

Ông Zelensky đã sử dụng bài phát biểu của mình ngày 5/4 để kêu gọi cải tổ hệ thống an ninh trên thế giới. Theo quan điểm của ông Zelensky, Liên Hợp Quốc hôm nay không đủ khả năng phản ứng hiệu quả với chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành ở Ukraine. Trong điều kiện đó, ông Zelensky nói thêm, Ukraine khởi xướng sáng kiến tổ chức hội nghị toàn thế giới tại Kiev, chuyên về vấn đề cải tổ hệ thống an ninh toàn cầu.

Để giúp đảm bảo hòa bình tiến lên phía trước, ông Zelensky nói, "Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để truyền lại cho thế hệ tiếp theo một LHQ hoạt động hiệu quả với khả năng ứng phó phòng ngừa với các thách thức an ninh."

Nga là một trong năm thành viên thường trực của UNSC, cùng với bốn bên chiến thắng khác trong Thế chiến II - Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp. Tất cả các thành viên thường trực đều có quyền phủ quyết.

Phương Tây cáo buộc rằng việc Nga coi thường các chuẩn mực quốc tế đã đe dọa phá vỡ hệ thống toàn cầu được xây dựng sau Thế chiến II và được thiết kế để ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai. Zelensky lặp lại những cảm xúc này trong những phát biểu đầy "nóng nảy" của mình trước UNSC vào ngày 5/4.

Zelensky cho rằng LHQ đã bỏ qua một cách hiệu quả các "hành vi xâm lược" của Nga trong quá khứ, bao gồm cả cuộc "xâm lược Gruzia" năm 2008 và sáp nhập Crimea năm 2014.

Ông một lần nữa nêu nhiều cáo buộc gay gắt chống Nga, đồng thời cũng nói về cuộc khủng hoảng lương thực quy mô lớn do tình hình hiện tại ở Ukraine, hậu quả mà cả các nước châu Phi và châu Á cũng sẽ hứng chịu.