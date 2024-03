PC Đắk Lắk: Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

Gần đây, trên lưới điện do PC Đắk Lắk quản lý đã xảy ra một số sự cố do cây cối, công trình xây dựng nhà ở, công trình vi phạm khoảng cách an toàn làm gián đoạn cung cấp điện, cá biệt có một số vụ còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.



Qua thống kê và các Điện lực cập nhật trên chương trình Kiểm tra an toàn (KTAT), hiện nay trên địa bàn PC Đắk Lắk quản lý có hơn 600 vị trí cây xanh và nhà ở có khả năng vi phạm HLATLĐCA theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình chặt tỉa, xử lý, các đơn vị vẫn chưa nhận được sự hợp tác của chủ sở hữu cây, công trình xây dựng. Một số địa phương cũng chưa thật sự quyết liệt trong việc phối hợp, hỗ trợ ngành điện trong công tác này. Do đó, để công tác tuyên truyền và xử lý các vi phạm hành lang được triển khai có hiệu quả, Công ty đã cùng phối hợp với Sở Công Thương - là cơ quan đại diện cho người sử dụng điện để cùng thống nhất các giải pháp trong quá trình thực hiện.

Mặt khác, PC Đắk Lắk cũng đề nghị sự hỗ trợ, chỉ đạo từ phía UBND các cấp, các sở, ban, ngành về các hồ sơ pháp lý để ngành điện thực hiện các quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014, công văn số 7722/UBND-CN ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Hiện trường một vụ công trình nhà ở vi phạm HLATLĐCA được PC Đắk Lắk phát hiện và đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty cũng đề nghị các đơn vị kiên quyết xử lý vi phạm hành chính các trường hợp cố tình vi phạm, không hợp tác xử lý cây cối, công trình vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Đối với công tác tuyên truyền, PC Đắk Lắk đã lồng ghép nhiều hoạt động, trong đó chương trình "Học sinh với kiến thức tiết kiệm điện" tại Trường THCS Lương Thế Vinh (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) với sự tham gia của gần 1.000 học sinh được triển khai trong tháng 1/2024 vừa qua cũng đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực. Tại chương trình lần này, phần tuyên truyền an toàn điện được đổi mới thông qua việc diễn lại các cách sơ cứu người bị điện giật, cách ngắt nguồn điện khi có sự cố với sự tham gia của các công nhân Điện lực và các đạo cụ trực quan như sơ đồ điện, công tắc, áp tô mát… Nhờ đó, các học sinh có thể liên hệ với thực tế và thực hành khi xảy ra sự cố trong đời sống hằng ngày. Tại đây, các em học sinh cũng đã ôn luyện kiến thức về tiết kiệm điện, an toàn điện qua các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có liên quan.

Song song chương trình này, Công ty đã in ấn hơn 60.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn điện để phục vụ công tác trong năm 2024; giao các đơn vị thực hiện tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân thông qua hình thức loa phát thanh địa phương, đài truyền thanh, truyền hình từ xã đến huyện với tổng chi phí gần 70 triệu đồng mỗi năm. Đồng thời tiếp tục triển khai gửi thông báo đảm bảo an toàn đến nhà dân được phép tồn tại trong HLATLĐCA; đăng tải các video, clip tuyên truyền trên website Công ty và tại màn hình tivi các phòng giao dịch 14 đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Công ty còn chỉ đạo gửi thông báo mất an toàn đường dây sau công tơ đến khách hàng, tuyên truyền an toàn điện kết hợp vận động khách hàng bỏ kinh phí khắc phục, Điện lực hỗ trợ nhân công. Phát tờ rơi cho khách hàng phát triển mới; gửi thông tin tuyên truyền qua Zalo OA của khách hàng; gửi thông báo đến địa phương nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn điện trong nhân dân trong dịp Tết cổ truyền... Các hoạt động này được triển khai một cách đồng bộ đã phần nào phát huy được hiệu quả trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

Trong thời gian tới, PC Đắk Lắk tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đường dây điện, kịp thời phát hiện, hướng dẫn và xử lý ngay các trường hợp vi phạm và có dấu hiệu vi phạm. Công ty cũng tiếp tục quán triệt đến toàn bộ CBCNV các quy định về hướng dẫn trình tự thực hiện xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và tuân thủ các quy định về nhà ở, công trình theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Khoản 3 Điều 51 Luật Điện lực.