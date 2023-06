PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đồng thời, Công ty không bố trí cắt điện trên lưới trung hạ áp làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho điểm thi, in sao đề thi và chấm điểm thi.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 20.743 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí dự kiến tại 32 điểm thi và có 886 phòng thi.

Trước kỳ thi, PC Đắk Lắk đã giao nhiệm vụ cho các Điện lực trực thuộc chủ động liên hệ, phối hợp với các trường học, các đơn vị liên quan đến điểm in sao đề thi, các điểm tổ chức thi và khu vực chấm thi để thực hiện kiểm tra tổng thể toàn diện lưới điện.

Các đơn vị quản lý vận hành tăng cường bảo dưỡng đường dây và TBA. (ảnh minh họa)

Theo đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra các đường dây, TBA liên quan cấp điện cho các trường, các khu vực nằm trong danh sách các điểm thi cũng như phối hợp bảo dưỡng, xử lý các bất thường có nguy cơ làm gián đoạn cung cấp điện.

Tại Công ty và các Điện lực trực thuộc, Đội Hotline 2 cũng bố trí trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, trực xử lý sự cố 24/24 giờ với đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị để xử lý kịp thời các tình huống sự cố (nếu có).

Đồng thời, các đơn vị quản lý vận hành cũng được yêu cầu chủ động làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.